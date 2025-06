Soundbar TV LG in regalo su Amazon: per oggi sconto del 45%

La Soundbar TV LG SQC2 è un accessorio progettato appositamente per consentire agli utenti di godere in ogni momento di un suono più profondo e corposo esattamente come quello presente nelle sale cinematografiche. Da tempo desiderate acquistare una soundbar con un prezzo ridotto? Oggi Amazon offre una speciale opportunità su questo modello a marchio LG grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo di listino del 45%.

Un’occasione unica per poter realizzare un ambiente immersivo e coinvolgente durante la visione di qualunque genere di contenuto. Grazie alla connettività estesa, infatti, è possibile collegare tutti i dispositivi che si desidera grazie all’ingresso ottico e alla porta USB.

Soundbar TV LG a prezzo incredibile

Mettete da parte i vecchi dispositivi e dite finalmente addio ad audio di scarsa qualità durante la visione di film e serie tv, ma non solo. Acquistando questa soundbar marchiata LG si ha infatti a disposizione un device con una potenza di ben 300W e con subwoofer wireless che consente di offrire un’esperienza audio più coinvolgente in ogni istante.

Grazie alla connessione Bluetooth è possibile ascoltare musica senza fili, semplicemente collegando direttamente il proprio smartphone, anche quando la TV è spenta. Tra i punti di forza che contraddistinguono questo accessorio non manca un’adeguata compatibilità con diverse TV grazie ai suoi 95cm di larghezza. Tale lunghezza infatti consente di abbinarla alle TV a partire da 43” per poter godere di un audio più potente e coinvolgente per musica, film e serie tv.

Siete pronti per trasformare gli ambienti della vostra casa in una sala cinematografica? Con lo sconto oggi disponibile su Amazon, la soundbar TV LG costa solamente 109 euro anziché 198 grazie a un -45% sul prezzo di listino.