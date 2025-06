Amazon, il periodo di reso passa da 30 a 14 giorni su quasi tutti i prodotti prima dei Prime Day

Amazon è pronta a rivedere le sue politiche di reso, con una stretta che interesserà gran parte del catalogo, inclusi i prodotti venduti da terzi. A partire da lunedì 23 giugno, secondo quanto raccolto da dday.it, il periodo per effettuare un reso scenderà da 30 a 14 giorni per la maggior parte delle categorie merceologiche. Una mossa che, di fatto, allinea le condizioni della piattaforma ai minimi previsti dal Codice del Consumo.

La conferma è arrivata in via informale da Amazon stessa, dopo le prime indiscrezioni raccolte da alcuni venditori e riportate da dday.it. In una breve dichiarazione, il colosso dell’e-commerce ha spiegato che “la politica di reso e la data entro cui è possibile effettuarlo restano chiaramente indicate sotto il prezzo del prodotto”. Un modo per dire che il cambiamento sarà visibile caso per caso, ma senza smentire la direzione generale. Ricordiamo che Amazon originariamente era solita offrire 30 giorni di reso su tutto il suo catalogo, salvo poi apportare alcune modifiche ormai più di un anno fa. Nonostante tutto però diversi prodotti presentano ancora oggi la possibilità di essere restituiti dopo un mese, cosa che potrebbe però diventare ben presto un lontano ricord

Dall’elettronica agli articoli per la casa: il cambio è quasi totale

Il dimezzamento del periodo di ripensamento coinvolgerà quasi tutte le categorie, comprese giocattoli, libri, elettrodomestici, articoli per la persona, fai da te e prodotti video. A restare fuori potrebbero essere solo alcuni segmenti specifici, che manterranno la finestra dei 30 giorni, ma si tratterà con ogni probabilità di eccezioni.

La nuova politica rappresenta una risposta concreta agli abusi che negli anni hanno colpito in particolare il settore dell’elettronica. La pratica del “compro-uso-restituisco”, spesso utilizzata per testare o sfruttare un prodotto per breve tempo, ha messo in difficoltà soprattutto i piccoli venditori che operano su Amazon. Una volta restituiti, quegli articoli non possono più essere venduti come nuovi, causando perdite economiche dirette.

Il nuovo limite entra in vigore prima del Prime Day

La tempistica del cambiamento non sembra casuale. La stretta arriverà a pochi giorni dal Prime Day, quando Amazon concentra una parte importante delle sue vendite annuali. Impostare regole più restrittive prima di quel picco potrebbe servire a contenere il numero di resi post-evento, con vantaggi evidenti soprattutto per i venditori terzi.