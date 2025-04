POCO F7 Ultra è in super SCONTO su Amazon: solo oggi costa POCHISSIMO

POCO F7 Ultra è uno smartphone da poco presentato e lanciato sul mercato, che racchiude al proprio interno alcune delle migliori specifiche tecniche in circolazione, fermo restando essere un prodotto che appartiene perfettamente alla fascia intermedia della telefonia mobile, risultando più che bilanciato in termini di prezzo e di prestazioni generali. Grazie ad Amazon gli utenti possono raggiungere il massimo livello di risparmio possibile, anche se è presente sul mercato davvero da pochissimo.

Il punto forte del dispositivo è chiaramente il display, un AMOLED Flow con risoluzione massima in WQHD+ da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 3200 x 1440 pixel ed anche 526 ppi, raggiungendo a tutti gli effetti un rapporto di contrasto di 5 milioni ad uno, una luminosità massima di 3200 nit, una frequenza di aggiornamento al tocco fino ad un massimo di 480Hz, ed una frequenza di aggiornamento di 120Hz (massima). Sotto il cofano si trova un SoC di ultima generazione, un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con processo produttivo a 3 nanometri, una CPU octa-core con GPU Adreno ed una possibile duplice configurazione: 12 o 16GB di RAM LPDDDR5X con anche 256 o 512GB di memoria interna UFS 4.1.

Poco F7 Ultra: un risparmio mai visto prima d’ora su Amazon

Una promozione davvero interessante e da non perdere di vista è quella applicata in automatico su POCO F7 Ultra, infatti la spesa per l’acquisto del prodotto è fortemente ridotta rispetto ai 799 euro previsti in origine, in questi giorni l’investimento da completare si aggira attorno ai 699,90 euro, a cui si possono aggiungere altri 30 euro di sconto, per scendere fino a 669 euro. Quest’ultimi, è importante ricordarlo, sono applicati in modo totalmente automatico nel carrello, non sono da inserire manualmente. Potete effettuare l’ordine qui.