Microsoft svela i primissimi dettagli sulla prossima Xbox

Microsoft ha annunciato di aver concluso un accordo pluriennale con AMD. La partnership strategica è orientata alla creazione e all’ingegnerizzazione congiunta di chipset che saranno utilizzati su varie tipologie di dispositivi. Tra questi, spicca certamente la prossima generazione di console Xbox che è stata confermata ufficialmente da Microsoft.

In un video pubblicato su YouTube, l’azienda di Redmond ha svelato al mondo l’accordo e ha fornito le primissime informazioni sulla prossima Xbox. Stando a quanto dichiarato da Sarah Bond, Presidente di Xbox, la collaborazione sarà funzionale alla creazione di una piattaforma su misura per i giocatori.

La prossima generazione di console permetterà di aumentare ulteriormente il livello grafico e offrirà un gameplay immersivo. A supportare questi elementi ci sarà certamente l’Intelligenza Artificiale che consentirà un’esperienza senza precedenti.

Il Presidente, inoltre, ha fornito anche altri interessanti dettagli sulla prossima Xbox. I giocatori non saranno più legati ad un singolo dispositivo. Questa dichiarazione lascia intendere la volontà di Microsoft di trasformare il mondo Xbox in un servizio fruibile ovunque, dalle console ai PC passando per le console portatili e molto altro ancora.

Inoltre, è importane sottolineare che Sarah Bond ha dichiarato che i giocatori non dipenderanno più da un singolo store. Sebbene non siano stati rilasciati maggiori informazioni, possiamo immaginare che Microsoft consentirà agli utenti di appoggiarsi a store di terze parti per giocare ai propri titoli preferiti.

Immaginiamo che il riferimento possa essere legato a Steam o ad Epic Games Store. Un primo assaggio di questo cambiamento lo si avrà con le Xbox ROG Ally che supporteranno gli store di terze parti. Per consentire questo cambiamento, il punto cruciale dell’intera esperienza sarà Windows.

Il sistema operativo proprietario diventerà il cuore dell’esperienza gaming di Xbox, offrendo una interfaccia di gioco personalizzata. Infine, il Presidente della divisione gaming di Microsoft ha confermato che la prossima generazione di console sarà completamente retrocompatibile con i titoli usciti finora.