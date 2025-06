WhatsApp: la banda truffe colpisce ancora gli italiani

A quanto pare, quando si utilizza WhatsApp purtroppo non c’è più da poter abbassare la guardia, da diverso tempo infatti il social di messaggistica istantanea è diventato lo strumento preferito dei truffatori che cercano di ingannare le vittime per riuscire ad arrivare ai loro dati sensibili, i truffatori infatti utilizzano la nota applicazione di messaggistica per contattare molte più persone rispetto a quanto non sia possibile fare con i mezzi di comunicazione tradizionale.

Ovviamente le varie tipologie di truffa si alternano e cambiano costantemente, dopo un periodo di relativo silenzio una truffa molto pericolosa è tornata a colpire nuovamente gli utenti italiani con l’obiettivo di ingannarli e derubarli in modo molto scaltro, si tratta della già conosciuta, banda YouTube che sfrutta l’applicazione di messaggistica più un’offerta di guadagno rapido per trarre in inganno le vittime.

Guadagno facile, ma ingannevole

Nello specifico, la nuova Truffa che sta colpendo moltissime persone e esordisce con un messaggio che arriva da uno sconosciuto, il quale si presenta come un partner di YouTube che garantisce guadagni facili e immediati compiendo delle semplici azioni come mettere like ad alcuni video o scrivere alcuni commenti.

Dopo aver compiuto quelle azioni, infatti i truffatori vi chiederanno il codice IBAN e alle volte i bonifici potrebbero veramente arrivare, questa strategia però serve solo a conquistare la fiducia della vittima per poi portarla a cadere nel tranello vero e proprio, dopo avervi bonificato qualche cifra irrisoria di qualche paio di euro, infatti, i truffatori vi proporranno di investire una cifra decisamente più onerosa, promettendo di moltiplicarla magicamente, ovviamente una volta effettuato il bonifico, la cifra scomparirà nel nulla insieme a chi vi ha contattato, se anche voi doveste essere contattati nella medesima maniera non esitate a bloccare tutto e segnalare come spam, ricordate che chi vi offre guadagni facili sul web, spesso vuole ingannarvi per derubarvi.