La Cina testa il rifornimento tra satelliti geostazionari

Il traffico spaziale si fa sempre più affollato — e strategicamente sensibile. Negli ultimi giorni, la Cina ha portato avanti un test che potrebbe sembrare quasi di routine, ma che in realtà ha attirato parecchi sguardi da tutto il mondo. In particolare, quelli degli Stati Uniti.

Rifornimento orbitale: la Cina accelera nella corsa allo spazio autonomo

Parliamo di un’operazione di rifornimento tra due satelliti in orbita geostazionaria: lo Shijian-21 e il più recente Shijian-25. Il piano? Trasferire 142 kg di idrazina — un tipo di carburante spaziale — da uno all’altro, allungando di circa otto anni la vita del satellite ricevente. Un risultato notevole, se consideriamo quanto costa lanciare e gestire un oggetto in orbita per decenni.

Il rifornimento nello spazio non è solo una prova di abilità tecnica: è una dichiarazione d’intenti. Significa che non hai più bisogno di sostituire un satellite ogni volta che finisce il carburante. Significa autonomia, efficienza, e un passo in avanti verso missioni più ambiziose. Tipo costruire stazioni spaziali commerciali o, perché no, raggiungere Marte senza dover fare mille tappe intermedie.

Ma torniamo all’esperimento cinese. Nei giorni precedenti all’aggancio, i due satelliti hanno cominciato a “danzare” nell’orbita geostazionaria, avvicinandosi lentamente e in modo molto preciso. Tutto è stato seguito da vicino — molto da vicino — da due satelliti americani, USA 270 e USA 271, progettati proprio per osservare da lontano cosa succede in orbita. È stato un po’ come vedere due squadre spiare gli allenamenti l’una dell’altra prima della finale.

Non è la prima volta che la Cina testa questo tipo di manovre. Già nel 2022, lo Shijian-21 aveva agganciato un satellite dismesso e lo aveva “spostato” in un’orbita cimitero, liberando spazio utile. Una dimostrazione di forza tranquilla, che però manda messaggi molto chiari a livello internazionale.

Tutto questo si inserisce in un contesto dove lo spazio è sempre meno neutro e sempre più strategico. Gli Stati Uniti lo sanno bene: non a caso anche aziende come SpaceX e Northrop Grumman stanno lavorando su tecnologie simili, soprattutto in vista di missioni a lungo termine.

Insomma, la corsa allo spazio non è più solo questione di chi arriva per primo, ma di chi riesce a restare lì più a lungo, con più controllo, e — soprattutto — con meno dipendenza dalla Terra. E il test del rifornimento orbitale è solo un altro tassello in questo gioco di potere silenzioso… ma sempre più affollato.