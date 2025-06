Iliad, è rivoluzione anche per i suoi spazi: ecco i nuovi Pop Corner

A sette anni dallo sbarco in Italia, Iliad rinnova il proprio volto nei centri commerciali con il lancio dei Pop Corner, un progetto che rivede profondamente l’identità visiva degli spazi del brand. Il debutto del nuovo format è avvenuto a Milano, nel CityLife Shopping District, in occasione di un evento dedicato alla stampa, alla presenza dell’AD Benedetto Levi.

Questo restyling segna l’inizio di un’operazione su larga scala, che prevede la trasformazione di oltre 200 corner su tutto il territorio nazionale. Il design è stato affidato allo studio 23bassi, noto per progetti innovativi nel retail, e si ispira al mondo pop e alla funzionalità modulare dei pop-up store. La forma dei nuovi corner richiama una SIM card, per trasmettere immediatamente riconoscibilità e coerenza nei luoghi ad alta affluenza.

Identità visiva, funzionalità e centralità della fibra

I Pop Corner mantengono i servizi già noti, come le Simbox e il supporto del personale per la sottoscrizione delle offerte mobili, fibra e business. Al contempo, diventano un luogo fisico per rafforzare la percezione del brand, mettendo in mostra l’evoluzione tecnologica di Iliad, a partire dalla fibra ottica e dalla nuova iliadbox super con supporto al Wi-Fi 7.

La presenza fisica del router nei corner mira a rendere tangibile l’esperienza d’uso e ad aumentare la consapevolezza delle nuove soluzioni offerte, in linea con i valori dichiarati dal Chief Brand & Revenue Officer Giorgio Carafa Cohen: semplicità, trasparenza e attenzione per le persone.

Prossimità e riconoscibilità al centro della nuova strategia

Il canale corner resta una leva strategica centrale per Iliad, soprattutto nei centri commerciali, dove l’interazione diretta consente di raggiungere velocemente l’utenza. Il passaggio ai Pop Corner è pensato per valorizzare la prossimità e creare un elemento facilmente distinguibile all’interno di spazi standardizzati.

Come spiegato da Andrea Roscini di 23bassi, la sfida progettuale è stata duplice: «Dovevamo costruire un format scalabile ma identitario, riconoscibile anche da lontano e coerente con l’immagine del brand. Ogni dettaglio è stato studiato per trasformare i valori di Iliad in un’esperienza concreta».

Il risultato è un luogo ibrido, tra showroom, sportello e punto informativo, pensato per intercettare il pubblico in movimento e raccontare, attraverso la forma stessa, l’evoluzione continua del brand Iliad.