Huawei Pura

Huawei ha scelto di puntare su un design ispirato al passato per il suo nuovo Pura 80 Pro, confermando un approccio estetico che richiama modelli precedenti e segna una discontinuità con le recenti soluzioni di design adottate dall’azienda.

Un’estetica che richiama la tradizione

Il design del Huawei Pura 80 Pro si presenta con linee morbide e simmetriche, abbandonando gli elementi eccentrici introdotti in alcuni modelli recenti. In particolare, il nuovo smartphone presenta una cornice in alluminio piatta e una back cover in vetro curvato, combinazione che ricorda le soluzioni adottate su dispositivi iconici della serie P.

L’elemento più caratterizzante è il nuovo modulo fotografico posteriore. Si tratta di una struttura circolare con disposizione simmetrica dei sensori, che richiama i modelli Huawei precedenti all’introduzione del modulo “a stella” o delle isole rettangolari. Questo ritorno a una configurazione più tradizionale è stato ben accolto dagli utenti che prediligono un’estetica sobria e funzionale.

Huawei ha utilizzato materiali premium per conferire al dispositivo una sensazione solida e raffinata. Il vetro posteriore ha una finitura opaca che migliora la presa e riduce la visibilità delle impronte digitali. La cornice piatta in alluminio contribuisce alla robustezza del dispositivo e fornisce una sensazione ergonomica migliorata, specialmente durante l’uso prolungato.

Il design simmetrico del modulo fotografico non è solo una scelta estetica, ma anche funzionale. La disposizione dei sensori punta a migliorare l’equilibrio del dispositivo quando è appoggiato su superfici piane, riducendo il classico effetto “rocking” durante l’interazione sul tavolo.

Il ritorno a una geometria più lineare ha comportato anche piccoli aggiustamenti nell’interfaccia grafica e nella distribuzione degli elementi software. L’interfaccia EMUI è stata leggermente ottimizzata per adattarsi meglio alla nuova proporzione dello schermo, sfruttando la disposizione centrata dei moduli per una maggiore coerenza visiva.

La disposizione dei pulsanti fisici rimane invariata, con volume e accensione collocati sul lato destro. In basso si trova l’altoparlante principale, il microfono e il connettore USB-C, senza jack audio da 3,5 mm. Sul fronte, il display curva leggermente ai bordi, ma senza eccessi: una soluzione che mira a unire estetica e funzionalità senza compromettere la fruibilità.

Nessuna rivoluzione hardware, ma scelte consolidate

Sebbene il nuovo design sia il principale focus del Pura 80 Pro, le specifiche tecniche non mostrano rivoluzioni radicali rispetto al passato. Il comparto fotografico si basa su sensori già ampiamente collaudati in casa Huawei, con l’aggiunta di ottimizzazioni software che migliorano la qualità degli scatti in condizioni di scarsa luce.

La batteria mantiene una capacità simile al modello precedente, con supporto alla ricarica rapida cablata e wireless. Il processore è ancora un Kirin con limitazioni 5G, ma con prestazioni ottimizzate sul fronte dell’autonomia e della gestione energetica.