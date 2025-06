Dacia Logan: le prime foto spia della berlina accessibile a tutti

La nota casa automobilistica Dacia per quanto riguarda il suo modello di berline economica Logan in passato ha deciso di intraprendere una strategia di mercato decisamente audace e sfrontata, la società infatti ha deciso di non vendere la terza generazione di quest’auto all’interno dell’Europa occidentale, salvo due eccezioni, la Spagna che però ha segnato delle vendite talmente irrisorie da convincere la società interrompere anche qui e la Romania, nazione all’interno della quale invece l’auto ha assegnato numeri decisamente più importanti al punto da convincere l’azienda hanno un interrompere completamente la produzione di questo modello, ma addirittura a rilanciarlo.

A concretizzare il ritorno in grande stile di questo modello di auto ci hanno pensato le foto spia recentemente diffuse sul web che mostrano in anteprima dei dettagli in più per quanto riguarda il revival in arrivo nel 2026.

Qualche dettaglio in più

Dopo gli aggiornamenti in cantiere per le note Sander e Jogger, Dacia ha intenzione di migliorare anche la Logan, ci è dato saperlo grazie alle foto spia ottenute proprio dall’est Europa che inquadrano la vettura in una serie di test su strada abbastanza severi che mostrano come la maggior parte dei ritocchi siano stati effettuati sul frontale dal momento che proprio quest’ultimo è camuffato in maniera più evidente rispetto al resto dell’automobile.

Nello specifico anteriormente, assisteremo all’arrivo di nuovi paraurti, calandra e gruppi ottici, mentre posteriormente sarà presente una nuova firma Tika, sebbene la forma sarà la medesima rispetto al passato, ciò che realmente interessa però saranno gli interni completamente ridisegnati con una nuova plancia dominata da un touchscreen centrale, molto simile a quello che vedremo su Sandero e Jogger.

Per quanto riguarda ciò che è presente sotto il cofano, al momento non c’è dato sapere quale motorizzazione sarà presente al di sotto del telaio, sebbene è abbastanza facile ipotizzare che la società produrrà più versioni basate sul motore elettrico, ibrido e termico.