Dallo spazio con la NASA: il time-lapse della Terra luminosa

Ci sono video che ti lasciano a bocca aperta, e poi c’è quello realizzato da Jonny Kim dallo spazio. Un time-lapse pazzesco, girato direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, che riesce a catturare la Terra in tutta la sua bellezza elettrica e misteriosa. Aurore che sembrano danzare, lampi che attraversano le nuvole come flash impazziti, città che brillano come costellazioni capovolte. Una visione che fa venire voglia di fermarsi un attimo e riguardare tutto con occhi nuovi.

La Terra come mai vista, dal primo scatto di Jonny Kim

E pensare che Kim, astronauta della NASA ed ex marine, era alla sua prima esperienza con la fotografia spaziale. Prima di scattare, ha chiesto una mano alla collega Nichole “Viper” Ayers — nota tra gli appassionati per i suoi incredibili scatti cosmici. È stata lei a guidarlo passo passo: come posizionare la fotocamera, che impostazioni usare, dove fissare il supporto… tutto per riuscire a catturare uno di quegli attimi che lo spazio regala solo ai più pazienti.

E ha funzionato alla grande. “Sembrava di pescare,” ha scritto Kim su X/Twitter. “Prepari tutto e poi incroci le dita. Ma quando prendi il tuo primo pesce… è fatta, sei agganciato.” Un paragone semplice, ma che racconta bene la magia di quel momento.

Nel video, il sole scivola dietro l’orizzonte terrestre e lascia spazio alla notte: una notte speciale, che dallo spazio dura solo 45 minuti. Le stelle iniziano a brillare, mentre sotto si accendono le luci delle città, si muovono nuvole e fulmini, e poi — proprio quando pensi di aver visto tutto — arriva l’aurora. Un bagliore verde che ondeggia sopra il sud-est asiatico e l’Australia, come se il cielo stesso stesse respirando.

Tutto questo accade mentre la Stazione Spaziale viaggia a 28.000 chilometri orari, orbitando intorno alla Terra ben 16 volte al giorno. E il time-lapse di Kim ci regala uno di quegli sguardi rari, sospesi, che ci ricordano quanto sia fragile e allo stesso tempo straordinario il nostro Pianeta Blu.