Very Mobile punta al ritorno degli ex clienti

Very Mobile ha deciso di sorprendere il mercato con una mossa studiata a puntino. Dal 12 Giugno, l’ operatore, ha iniziato a inviare SMS mirati agli ex clienti, proponendo loro un rientro con condizioni estremamente vantaggiose. La promozione, denominata “Very 4,99 Winback”, offre ben 200GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, il tutto al prezzo mensile di soli 4.99€ al mese. La vera innovazione di questa nuova versione è l’inclusione della rete 5G, attivabile senza alcun costo extra.

Promo Very Mobile: attivazione semplice, ma con requisiti specifici

In passato, questa offerta targata Very Mobile si limitava al 4G con una velocità massima di 30Mbps. Ora invece, il passaggio alla rete di quinta generazione rappresenta un cambiamento considerevole, destinato ad attirare l’attenzione di chi cerca performance elevate senza spendere cifre elevate. L’attivazione del 5G è automatica, non richiede passaggi aggiuntivi né pagamenti ulteriori, rendendo l’offerta tra le più competitive nella sua fascia economica.

La promozione è riservata a chi riceve il messaggio promozionale da Very Mobile. L’ utilizzo del codice coupon ricevuto però non è vincolato al numero che ha ricevuto l’SMS. È sufficiente infatti provenire da un altro operatore per usufruire della promozione, anche con un numero diverso. Il codice può essere utilizzato nei negozi fisici oppure sulla pagina web dedicata, accessibile tramite il link fornito nel messaggio.

Durante la fase di attivazione, si può scegliere se ricevere una SIM fisica o una eSIM, in base alla compatibilità del proprio dispositivo e alle proprie preferenze. Il tutto senza alcun costo iniziale, sia online che nei punti vendita. Anche il pagamento si adatta alle preferenze del cliente. È infatti possibile utilizzare il credito residuo oppure attivare gratuitamente la ricarica automatica. Tale soluzione resta disponibile fino al 22 giugno, salvo eventuali proroghe da parte dell’operatore. Per informazioni più dettagliate, è consigliato visitare il sito ufficiale di Very Mobile, in cui sono riportate tutte le condizioni aggiornate e le opzioni di attivazione.