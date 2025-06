Xiaomi Monitor 3 Mini: livello temperatura e umidità tascabili

Xiaomi ha ampliato la sua gamma di dispositivi intelligenti pensati per le smart home con il nuovo Smart Temperature & Humidity Monitor 3 Mini. Un sensore compatto e preciso, ideale per monitorare temperatura e umidità in casa con prestazioni professionali.

Appena 13 mm alto e con lati di circa 53 × 45 mm, questo termometro/igrometro Xiaomi integra un display LCD da 2,1 pollici con cornice ultra sottile. Questo lo rende pratico da usare ma anche da riporre, con dimensioni così ridotte può essere facilmente collocato ovunque. Mentre il sensore Sensirion installato offre una precisione di 0,1 °C per la temperatura e dell’1% per l’umidità relativa, aggiornando i dati in tempo reale ogni sei secondi. Per un dispositivo così economico (~29–35 yuan, che corrispondono a circa 4–5 €), la tecnologia interna è sorprendente. Offre anche storage di tre mesi e fino a sei mesi nel cloud Xiaomi.

Xiaomi presenta il nuovo Monitor 3 Mini dalle dimensioni e costo ridotti e adatto a qualsiasi spazio nella propria smart home

La batteria CR2450 integrata garantisce un’autonomia compresa tra i due e tre anni grazie al basso consumo energetico. Il monitor comprende, inoltre, un sistema intelligente connesso all’ecosistema Xiaomi. Si può collegare via Bluetooth Mesh al gateway Mijia, abbinandosi a climatizzatori, umidificatori o deumidificatori per diversi usi automatizzati.

Commenti dai tester su Gizmochina e NotebookCheck sottolineano l’accuratezza promessa e il potenziale per chi desidera un dispositivo semplice, economico e ben integrato. Smart Temperature & Humidity Monitor 3 Mini, dunque, unisce prezzi low-cost, precisione elevata e integrazione avanzata per le smart home. Al momento è disponibile in Cina via crowdfunding su Xiaomi YouPin, ma è probabile che arrivi anche in Europa molto presto, come avvenuto in passato per altri monitor simili del brand. Ricordiamo che si propone non solo come un gadget utile e facilmente accessibile, ma è anche capace di migliorare notevolmente il comfort e l’efficienza energetica nei piccoli spazi come quelli di una casa.