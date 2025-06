Auto elettriche: le vendite continuano a salire

Il mercato delle auto elettriche continua a crescere segnando numeri davvero importanti, si tratta di un traguardo davvero interessante dal momento che lo scetticismo attorno a questa tipologia di veicoli ne ha minato fin dall’inizio lo sviluppo e la diffusione a livello dei mercati internazionali, a quanto pare però si tratta solo di un ricordo passato dal momento che il mercato che riguarda tutte le possibili varianti di auto elettrica continua a segnare i numeri in aumento con la Cina che guida la carovana seguita dall’Europa che nonostante si dimostri essere leggermente indietro segna numeri in aumento anch’essa.

Valori importanti

Nello specifico, i numeri mostrano che nel mese di maggio 2025 sono state vendute globalmente 1,6 milioni di auto elettriche pari ad una crescita del 24%rispetto a maggio 2024 e dell’8% rispetto ad aprile 2025.

Entrando nel dettaglio a livello europeo, anche qui il mercato delle auto elettriche è cresciuto in maniera tutto sommato paragonabile rispetto alla media globale, infatti nel periodo che va dall’inizio dell’anno fino a maggio 2025 sono stati venduti un totale di 1,6 milioni di veicoli elettrici, ogni singola nazione ha assegnato un aumento discreto dei valori di vendite, la Germania ha assegnato infatti un +45% Mentre il Regno Unito si è fermato a un 32% in più, a sorprendere sono stati valori di crescita del mercato spagnolo che ha segnato addirittura un 78% in più è quello italiano che invece ha raggiunto un 58% in più, ovviamente, trattandosi di valori percentuali bisogna prendere in considerazione il valore di partenza che nasce per l’appunto da un mercato decisamente meno sviluppato rispetto agli altri, dunque segnare percentuali più elevate era abbastanza più semplice, nonostante tutto però si tratta di valori davvero interessanti.

Il dato veramente sorprendente è rappresentato però dalla Cina dal momento che quest’ultima sui 7,2 milioni di auto elettriche totali vendute dall’inizio dell’anno nel mondo, da sola ne raccoglie 4,4 milioni segnando un aumento del 33% rispetto allo scorso anno, se io evidente che la nazione continua a fare da vero e proprio faro guida a questo mercato.