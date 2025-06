Cerchia e Cerca

Google ha rilasciato una serie di aggiornamenti che migliorano l’esperienza d’uso di alcune delle sue applicazioni più diffuse. Tra le novità principali figurano l’ampliamento delle funzioni di “Cerchia e cerca” su Android, una gestione più comoda della cronologia musicale, e la possibilità di accedere più facilmente ai servizi di traduzione attraverso l’interfaccia standard. Le modifiche sono in fase di rilascio progressivo e interessano diversi aspetti dell’ecosistema Google.

Funzionalità potenziate in “Cerchia e cerca” e nuove opzioni per traduzioni e riconoscimento musicale

La funzione “Cerchia e cerca” (Circle to Search), già disponibile da mesi su diversi dispositivi Android, ora include anche la possibilità di accedere alla cronologia dei brani riconosciuti. Gli utenti possono consultare i titoli delle canzoni identificate con “cerchia e cerca” direttamente da una nuova sezione cronologia, facilmente raggiungibile dalla pagina dei risultati o tramite l’app Google.

Questa integrazione semplifica l’accesso alle informazioni musicali raccolte nel tempo, offrendo un sistema simile a quello già presente in Now Playing sui Pixel, ma più esteso e legato all’interfaccia grafica. La cronologia include titolo, artista e data di rilevamento, e in alcuni casi può anche fornire link a servizi di streaming o schede informative.

Un’altra funzione migliorata riguarda la traduzione contestuale. Google ha introdotto un nuovo pulsante “Traduci” che compare nei menù di sistema su Android, anche in app non native di Google. Questa funzione consente di tradurre rapidamente il contenuto dello schermo, senza dover copiare manualmente il testo o aprire altre applicazioni.

Il sistema utilizza la tecnologia di Google Translate, e il comando è ora disponibile come azione diretta in alto nei menù di condivisione o selezione del testo. È una novità utile soprattutto per chi naviga in lingue straniere o utilizza applicazioni non localizzate.

Gli aggiornamenti introducono inoltre una gestione migliorata dei contenuti audio riconosciuti attraverso l’app Google o tramite comandi vocali. In particolare, l’app permette ora di visualizzare in un’unica sezione tutti i brani identificati con lo smartphone, siano essi stati rilevati con “Ok Google”, con l’icona dedicata nella barra di ricerca, o con la funzione “cerchia e cerca”. Questa nuova centralizzazione dei dati rende l’esperienza più coerente e riduce la frammentazione tra le diverse funzionalità. Google ha anche semplificato il salvataggio dei brani nella propria libreria o playlist personale, con un’interfaccia più fluida.

Le novità sono in fase di rilascio graduale tramite aggiornamenti lato server e non richiedono necessariamente il download di nuove versioni delle app. Tuttavia, è possibile che alcune funzionalità siano attive prima sui Pixel e sugli smartphone Samsung di fascia alta. L’abilitazione automatica potrebbe richiedere alcuni giorni o settimane a seconda del Paese e del dispositivo.

Google non ha ancora fornito un calendario ufficiale per la disponibilità globale, ma ha confermato che le nuove funzioni saranno parte integrante delle versioni future di Android, a partire da Android 16. L’azienda punta a uniformare l’esperienza su più dispositivi e ridurre i passaggi necessari per funzioni base come traduzioni, ricerca o identificazione audio.