La generazione corrente di console è iniziata nel novembre 2020 con il debutto delle Xbox Series X e Series S di Microsoft e la PlayStation 5 realizzata da Sony. Da allora, entrambi i produttori hanno realizzato degli aggiornamenti di metà generazione, versioni sempre più efficienti in attesa del debutto dei successori.

In particolare, Sony ha presentato PlayStation 5 Pro, una versione potenziata della propria console. A parità di hardware, la versione Pro offre maggiore potenza e capacità di elaborazione video. Nonostante il rilascio di PS5 Pro sia avvenuto a fine 2024, stanno emergendo nuove indiscrezioni riguardo il futuro dell’azienda nipponica.

Gli analisti stanno iniziando a parlare di PlayStation 6 e della sua possibile scheda tecnica. Stando a quanto comparo in rete su alcuni forum dedicati, un nuovo leak ha svelato parte della dotazione hardware della console si nuova generazione.

Sony sta lavorando allo sviluppo di PlayStation 6 e le prime indiscrezioni svelano parte della scheda tecnica e le possibili tempistiche di lancio

A pubblicare i dettagli sul forum di NeoGAF ci ha pensato il leaker AMD Kepler L2. In un commento ha riportato che Sony ha convalidato il SoC scelto in fase di progettazione. Questo significa che uno dei componenti principali della console è ormai definito e si può passare alle fasi successive.

Considerando che il lato hardware è ad un ottimo stato di avanzamento, gli esperti indicano che i lavori di ottimizzazione e messa a punto di PlayStation 6 non richiederanno più di due anni. Questo significa che il possibile debutto della console potrebbe avvenire nel corso del 2027.

Inoltre, il leaker ha fornito dei dettagli in relazione alla GPU. Sony continuerà ad utilizzare le soluzioni AMD con una versione personalizzata della gfx13, architettura alla base di RDNA 5 e rinominato UDNA. L’architettura è ancora in fase di sviluppo, quindi non sono note le caratteristiche tecniche.

Se questa indiscrezione sarà confermata, la futura PlayStation 6 sarà alimentata da CPU e GPU realizzata da AMD, esattamente come per la PS5.