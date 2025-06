OM-5 Mark II: torna in versione potenziata la mirrorless OM System

Finalmente OM System ha svelato OM-5 Mark II, l’erede leggera e compatta della versione della fotocamera lanciata nel 2022. Non ci sono stati stravolgimenti, eppure tutto appare più curato, più preciso, più a fuoco. Il corpo in lega di magnesio da 418 grammi, batteria e scheda incluse, offre una resistenza IP53 contro schizzi e polvere, senza temere il freddo fino a -10°C. Pensata per l’avventura, scolpita per la creatività. La nuova impugnatura ergonomica migliora la presa anche con guanti, mentre la porta USB-C velocizza la ricarica sul campo. Finalmente il menu grafico stile OM-1 manda in pensione quello datato ereditato dalla Olympus. Un cambiamento silenzioso ma che fa la differenza.

Il cinema entra in tasca con la nuova OM: registrazioni in C4K

La OM-5 ha un sensore Live MOS 4/3″ da 20,4MP, affiancato dal processore TruePic IX. La stabilizzazione a 5 assi sensor-shift promette fino a 7,5 stop di compensazione, rendendo superfluo il cavalletto in molte situazioni. Il nuovo tasto CP (Computational Photography) apre un mondo. In un attimo, si accede a funzioni AI come HDR, esposizioni multiple, Live ND fino a 16 stop, e modalità ad alta risoluzione sia a mano libera che su treppiede. Come fermare il tempo con un clic. La messa a fuoco è affidata a un sistema AF a rilevamento di fase su 121 punti a croce, rapido e preciso. Il mirino OLED e il display LCD da 3″ garantiscono pieno controllo anche in piena luce. Non è solo una macchina fotografica: è un’estensione dell’occhio.

La OM-5 Mark II registra poi in C4K a 24p fino a 237 Mbps, oppure in 4K UHD a 30p con audio stereo integrato. L’esperienza si completa con profili OM-Cinema, pensati per video dal look professionale senza post-produzione. Come si fa a non voler girare ovunque? Connettività completa grazie a WiFi, Bluetooth 4.2, HDMI micro, jack audio e USB-C. La batteria BLS-50 offre fino a 310 scatti, mentre lo storage accetta SD UHS-II. Disponibile in Black, Silver e Sand Beige, con prezzi a partire da 1.299€, anche in kit con ottiche 12-45mm o 14-150mm a 1.699€. Le spedizioni inizieranno a metà luglio. Fotografare può essere ancora magico ed avere uno sprint tecnologico in più.