Ring, arriverà sul mercato un drone per la sicurezza in casa

Recentemente è stato realizzato un nuovo drone che sarà dotato di telecamera per migliorare la sicurezza in casa. Questo progetto è stato iniziato da Ring con la realizzazione di un suo drone che aveva anche presentato al CES 2023. Questo però non era mai andato sul mercato poiché c’ erano da risolvere ancora alcune particolarità dell’ invenzione. Oggi però Ring è pronta a lanciare il suoi dispositivo in modo che gli utenti vedano in prima persona le sue particolarità. Il drone è stato denominato Ring Always Home Cam proprio in merito alla sua principale funzione di sorvegliante in casa.

Come dimostrato dal video ufficiale uscito qualche anno fa, il drone sarà in grado di sorvegliare la casa in un modo diverso rispetto alle semplici telecamere. Infatti date le sue capacità di volo, il dispositivo potrà girare per tutta la casa e controllare ogni angolo alla ricerca degli intrusi. Siccome il nuovo dispositivo sarà in grado di volare all’ interno della casa, sarà necessario introdurre tutta una serie di sensori che ne permetteranno il suo orientamento all’ interno dell’ abitazione. Anche su queste particolarità si sta concentrando il team di realizzazione in modo da presentare al pubblico un dispositivo affidabile data anche la sua importante funzione.

Ring, finalmente arriverà sul mercato il drone sorvegliante

L’ idea di riprendere il progetto e di portarlo a termine dopo una lunga pausa è venuta al CEO di Ring, Jamie Siminoff che aveva temporaneamente abbandonato il suo posto per poi riprenderlo in questi giorni. Secondo alcune indiscrezioni, il CEO starebbe testando in prima persona il drone proprio nel suo ufficio. Questo perché vorrebbe renderlo disponibile al pubblico al più presto e forse anche entro il 2025. Tutto sta nella decisione del team in merito al grado di affidabilità del dispositivo e alla certezza delle sue funzioni. Probabilmente nei primi tempi sarà venduto in edizione limitata, poi forse verrà ampliata la soglia di vendita. In questo progetto è stato proprio il CEO a voler continuare la realizzazione dopo la sua mancanza in azienda.

Insomma sembra che nei prossimi tempi avremmo la possibilità di poter acquistare un dispositivo in grado di sorvegliare la casa e tenerla al sicuro.