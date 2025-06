Copertina OPPO find x8 ultra

Non è solo potente. È sorprendente. Dopo settimane con l’OPPO Find X8 Ultra, lo metto tra i migliori scatti sotto il sole e le foto notturne che abbia mai fatto con un telefono. È un concentrato di innovazione, ma resta comodo in tasca. Eppure, sfido chiunque a notare cosa abbia tra le mani, perché ha una presenza elegante ma discreta.

Design e schermo

Peso 226 grammi, spessore 8,78 mm, eppure sembra molto meno: la scocca opaca protegge dalle impronte, la costruzione è solida; certificazione IP68 e IP69 garantiscono resistenza a acqua e polvere. Il display è un AMOLED da 6,82″ con risoluzione QHD+ 3168×1440, refresh rate variabile fino a 120 Hz, e una luminosità che supera facilmente i 1600 nit in HDR, arrivando fino a 2500 nit. Vista in esterno? Da brivido.

Prestazioni e hardware

Sotto la scocca batte il potente Snapdragon 8 Elite, affiancato da fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria UFS 4.1. Per me significa multitasking senza limiti: montaggio video, gaming, app professionali, tutto gira fluido e stabile. Zero surriscaldamenti, nessuna lagga, una sinfonia di potenza che ti fa dimenticare che è uno smartphone.

Fotocamera

Il vero protagonista è il comparto fotografico:

Sensore principale Sony LYT‑900 da 1″, 50 MP, f/1.8

Ultra‑grandangolare da 50 MP, f/2.0, autofocus

Telefoto 3× da 50 MP, f/2.1, stabilizzato

Telefoto 6× da 50 MP, f/3.1, stabilizzato a specchio

Sensore True Chroma da 2 MP a 9 canali.

Il tutto è coadiuvato dal software di Hasselblad.

I risultati? Dettagli nitidi, colori naturali, dinamica ampia. Lo zoom non mi ha mai deluso, nemmeno con soggetti lontani. Il nuovo pulsante haptico dedicato alla fotocamera è comodissimo: premilo e sei nella modalità giusta. Filmati? Li registro in 4K a 60 o 120 fps con Dolby Vision, qualità da cinema in tasca.

Batteria e ricarica

La batteria da 6100 mAh è la più grande che abbia visto su un flagship: nella mia giornata media arrivo a sera col 40% residuo e spesso mi dura fino al giorno dopo. E se serve, il caricatore da 100 W ti riporta al 100% in circa 35‑40 minuti. Non manca la ricarica wireless da 50 W e quella inversa per cuffie o auricolari.

Software: ColorOS 15 e AI

ColorOS 15 su Android 15 è veloce, senza app inutili, con funzionalità fotografiche integrate come modalità Hi‑Res, ritratto 1–6× e True Chroma. Non ho dovuto scoprire nulla: tutto è intuitivo e preciso. Solo strumenti utili, nessun fronzolo. C’è DeepSeek ma la UI è ancora quella cinese e c’erano molte app in lingua.

Conclusioni

Questo telefono non è per tutti: è ingombrante e costa parecchio (al cambio 6549 yuan). Ma se ti interessa davvero fare foto e video al massimo livello, è il miglior camera‑phone Android oggi. Lo porto con me ogni giorno, è pronto a scattare appena serve, non mi ha mai mollato e mi fa rimpiangere la reflex che non porto quasi mai più. È la consacrazione di un progetto: potenza premium, qualità fotografica senza compromessi, autonomia incredibile. Non potevo chiedere di meglio; si trova qui o su AliExpress.