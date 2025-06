Gboard, aggiornamento di Google: nuovo design, Emoji, GIF e Sticker ma solo su Android

Con l’arrivo delle novità legate ad Android 16 e all’introduzione del design Material 3 Expressive, anche Gboard riceve un aggiornamento che rinfresca l’esperienza utente. Dopo una fase di test iniziata nelle scorse settimane, il nuovo layout per Emoji, GIF e Sticker è ora in distribuzione stabile con la versione 15.3 dell’app.

Le modifiche riguardano in particolare la navigazione inferiore: il pulsante “ABC”, che consente di tornare alla tastiera classica, è stato inserito in una pillola. Accanto a questo, le categorie come Emoji, GIF, Sticker ed Emoticon sono ora ospitate in contenitori arrotondati leggermente più grandi. Questa scelta grafica rende l’interfaccia più coerente con il linguaggio visivo di Android 16, anche se su alcuni schermi potrebbe non essere visibile tutto il contenuto in una sola schermata.

Nuovo pulsante flottante e scomparsa della sezione “Tutti”

Tra le novità più evidenti figura anche l’introduzione di un Floating Action Button (FAB) per eliminare il testo. Questo pulsante appare solo quando c’è contenuto da cancellare e si sovrappone in parte alla schermata, lasciando però l’interfaccia pulita quando non è necessario.

Il contenuto delle varie sezioni non cambia radicalmente: le emoji restano organizzate come in passato, ma scompaiono le intestazioni in maiuscolo, mentre nella parte alta dello schermo viene rimossa la barra che separava i tasti “indietro” e “cerca”. Questo permette di visualizzare più categorie e facilitare la scelta degli elementi.

Un cambiamento importante riguarda la rimozione della sezione “Tutti”, che univa emoji usate di recente, contenuti generati con Emoji Kitchen e GIF. L’interfaccia ora punta a un’esperienza più ordinata e focalizzata.

Il nuovo design è in fase di rilascio anche su tablet Android, mantenendo lo stesso stile e la stessa logica. L’aggiornamento è distribuito tramite attivazione lato server, senza necessità di installare manualmente un nuovo file. Chi non l’ha ancora ricevuto dovrà solo attendere, in quanto è partita ufficialmente la fase di distribuzione.