CoopVoce EXTRA 300, la promo che sfida Very Mobile: ecco il 5G gratis

La nuova interessante offerta EXTRA 300 di CoopVoce propone un pacchetto completo e senza sorprese: 300 giga in 4G, minuti illimitati, 1000 SMS, al prezzo bloccato di 7,90€ al mese. Attivabile gratuitamente fino al 25 giugno 2025, l’offerta non prevede vincoli né costi extra.

Tra i vantaggi distintivi: autoricarica con la spesa Coop, stesso volume di traffico disponibile anche in UE, e attivazione possibile tramite SPID. Un’opzione stabile, pensata per chi cerca una soglia dati elevata con una gestione lineare e trasparente. Lo scontro sembra essere dunque davvero interessante visto che mette contro due provider molto scelti in questo momento storico in Italia. Ovviamente non verrà decretato un vincitore in quanto quello viene scelto sempre dall’utente e dalle sue esigenze.

Very Mobile: 200 giga in 5G e ingresso senza costi contro CoopVoce

Very Mobile risponde con una proposta da 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, a 6,99€ al mese per sempre. L’offerta si distingue per il primo mese gratuito, l’attivazione veloce con eSIM o SIM fisica, e la possibilità di sottoscrivere il piano anche tramite SPID. L’unico costo iniziale è 2,99€ una tantum.

Non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza, e l’accesso al 5G è incluso senza supplementi, offrendo un buon compromesso tra prestazioni e semplicità.

Dati in abbondanza e velocità 5G: Very Mobile e CoopVoce si sfidano anche qui

Il confronto tra CoopVoce e Very Mobile evidenzia una differenza sostanziale: CoopVoce offre 100 giga in più e un numero maggiore di SMS, con un prezzo leggermente superiore. Very Mobile punta su un canone più basso, 5G inclusoe primo mese gratuito, ideale per chi vuole risparmiare subito e navigare più velocemente.

Chi cerca più giga e SMS inclusi può trovare in CoopVoce un’alternativa solida e affidabile. Chi preferisce un’esperienza 5G con un ingresso senza spese può optare per Very Mobile. Soluzioni di questo genere tornano sempre utili a chiunque.