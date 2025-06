WindTre, il 5G si può attivare gratis fino al 4 luglio: ecco come fare

WindTre non smette mai di sorprendere i suoi utenti, sia per quanto riguarda i contenuti delle offerte che per le grandi occasioni che mette sul piatto. Questa volta è tempo di attivare gratuitamente il 5G, cosa che però potrà essere fatta a tempo limitato. Chi infatti seguirà la procedura entro il prossimo 4 luglio 2025 potrà beneficiarne senza alcun costo aggiuntivo e senza modificare il proprio piano. L’iniziativa è dedicata ai clienti prepagati che usano ancora il 4G.

L’attivazione avviene esclusivamente nei WindTre Store. Possono aderire sia i clienti privati sia coloro che utilizzano l’utenza con partita IVA, a patto che non abbiano ancora attivo il 5G. Non serve a modificare in alcun modo il proprio contratto, in quanto si può ottenere attiva l’offerta che l’utente detiene già.

Una volta completata l’attivazione, si riceve un SMS di conferma con questo messaggio:

Gentile cliente, abbiamo attivato gratis il 5G, come da te richiesto. Per utilizzarlo, è necessario un dispositivo compatibile e trovarsi nelle aree coperte dal 5G WindTre. Verifica la copertura su WindTre.it/5g.

Alcune condizioni da conoscere

Chi ha già attivo un pacchetto 5G a pagamento può disattivarlo e sostituirlo con l’opzione gratuita. Il passaggio può essere gestito direttamente in negozio, così da evitare addebiti futuri.

Diverso il discorso per chi utilizza ancora una SIM 3G, riconoscibile dalla presenza del marchio WIND o 3. In questo caso è necessario effettuare il passaggio a una SIM 4G, condizione indispensabile per abilitare la nuova opzione. Potrebbe essere richiesto un aggiornamento del piano, che verrà valutato caso per caso.

WindTre propone questa iniziativa per estendere l’accesso al 5G a una fascia più ampia di clienti, mantenendo invariato il contratto in uso. Chi desidera aderire deve semplicemente recarsi in un punto vendita ufficiale entro la data indicata e richiedere l’attivazione. Nessun costo, nessun vincolo, solo l’esigenza di avere un dispositivo compatibile e copertura 5G nella zona.