Kena 5,99 Special, nuova bomba con due mesi GRATIS

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a spiazzare gli utenti. Questa volta lo fa con una nuova offerta di rete mobile super conveniente. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta nota con il nome di Kena 5,99 Special. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione dal 14 giugno 2025 presso i negozi fisici autorizzati ed è stata pensata per contrastare alcuni suoi rivali. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Kena 5,99 Special, nuova super promo contro i rivali con primi due mesi gratis

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta cercando di sfidare i suoi rivali con una nuova sorprendente offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Kena 5,99 Special. Quest’ultima è stata resa disponibile a partire dalla giornata di ieri 14 giugno 2025 e lo rimarrà fino alla.giornata del prossimo 22 giugno 2025.

L’offerta in questione, come già detto, è stata pensata per contrastare alcuni rivali di Kena Mobile. L’offerta sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Iliad, CoopVoce o Digi Mobi.

Nello specifico, l’offerta Kena 5,99 Special ha un costo per il rinnovo estremamente basso, pari a solo 5,99 euro al mese. Gli utenti che la attiveranno, potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Se sceglieranno il metodo di pagamento con ricarica automatica, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

L’operatore virtuale Kena Mobile sta però spiazzando la concorrenza per un altro motivo. Per questa offerta mobile, l’operatore ha deciso di lanciare una nuova promozione che permetterà agli utenti di usufruire non di uno, ma bensì di due mesi di offerta gratuitamente.