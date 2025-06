Samsung Galaxy Z Fold 7, la fotocamera potrebbe essere potenziata dall’IA

Il debutto del Galaxy Z Fold 7 è sempre più vicino e lo smartphone pieghevole si configura come un device molto importante per Samsung. Il produttore coreano, infatti, potrebbe presentare il dispositivo come il foldable più sottile mai prodotto dall’azienda.

Samsung ha avviato la campagna di comunicazione in attesa della presentazione ufficiale prevista in estate. Le interviste rilasciate dai portavoce e le indiscrezioni sembrano tutte puntare in un’unica direzione, il rinnovamento del comparto fotografico del Galaxy Z Fold 7.

Sebbene non siano ancora note le specifiche tecniche delle ottiche utilizzate sul foldable, Samsung sta sottolineando come gli scatti saranno nettamente migliori rispetto ai modelli precedenti. Per riuscire in questo, l’azienda coreana punterà su Galaxy AI e sull’Intelligenza Artificiale.

Samsung Galaxy Z Fold 7 si preannuncia un cameraphone dotato di novità hardware e software supportate dall’IA

L’intenzione di Samsung sembra quella di migliorare il lato software oltre che l’hardware dei propri device. In questo modo, sarà possibile dare vita ad un nuovo approccio rivoluzionario che consentirà di sfruttare al meglio le caratteristiche tecniche del device e offrire prestazioni miglioro sotto molti aspetti.

A sottolineare questo cambiamento ci ha pensato la stessa azienda attraverso un proprio portavoce: “Più che un semplice strumento per catturare immagini, abbinata a funzionalità avanzate basate sull’IA, la fotocamera Galaxy fa ora parte di un’interfaccia intuitiva che trasforma ciò che gli utenti vedono in comprensione e azione,” afferma Samsung”.

Purtroppo, al momento, non sono note con esattezza le funzionalità IA che saranno utilizzate dal Galaxy Z Fold 7. Possiamo immaginare che Samsung stia lavorando alla possibilità di analizzare in tempo reale quanto inquadrato dallo smartphone. Questa funzionalità di “AI visiva in tempo reale” potrebbe essere basata su quanto annunciato da Google per Gemini.

Inoltre, gli analisti si aspettano la presenza di un sensore principale da 200 MP per il pieghevole. Al suo fianco, troverà spazio una lente ultragrandangolare e un teleobiettivo per offrire agli utenti la massima versatilità possibile.