OpenAI rinvia l’uscita del modello: la promessa di Altman

OpenAI

OpenAI ha annunciato che il rilascio del suo nuovo modello open-source non avverrà entro i tempi previsti. Altman rilascia delle dichiarazioni in merito e fa anche una promessa agli utenti: il modello tarderà ad arrivare ma solo di poche settimane. Il focus sarà la qualità.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato su X che il lancio dell’atteso nuovo modello, inizialmente programmato per giugno, sarà spostato a fine estate. Il team che si sta occupando del progetto ha raggiunto dei risultati “inaspettati e molto interessanti” in questi giorni, che richiedono approfondimenti aggiuntivi. Il rilascio rimandato è, dunque, una strategia in via precauzionale.

La strategia di OpenAI sembra orientata a garantire un modello di alta qualità, in grado di competere con le nuove soluzioni open come quella proposta da DeepSeek R1 o quella dei modelli Qwen. Il tutto senza scendere a compromessi o accettando la possibilità che non tutto vada nel verso giusto.

Nuove dichiarazioni e promesse in vista del lancio del nuovo modello open di OpenAI

Secondo TechCrunch, l’attesa è giustificata dall’integrazione di funzionalità complesse, forse anche l’accesso facoltativo a modelli cloud per gestire le richieste più avanzate. Altman ha inoltre confermato la volontà di contribuire attivamente alla comunità open-source, con un modello che sarà tra i più potenti mai resi disponibili al pubblico.

Il progetto, confermato anche durante un incontro con il governo degli USA, mira a bilanciare trasparenza, innovazione e responsabilità etica nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Il rinvio, seppur rallenti la distribuzione, riflette l’impegno di OpenAI a non rinunciare alla qualità. Se la versione potenziata sarà in grado di offrire prestazioni superiori agli standard attuali, il modello potrebbe segnare una svolta importante. Un cambiamento che avrebbe un forte impatto per i ricercatori e per gli sviluppatori, ma che offrirebbe anche una base solida per l’evoluzione dell’ecosistema AI in tutto il mondo.