Riciclo della plastica: nuova tecnica trasforma i rifiuti in risorsa

Un team di ricerca ha messo a punto un metodo innovativo per il riciclo della plastica. Rispetto alle pratiche di riciclo tradizionali, questo nuovo metodo risulta molto più efficace ed economico, ideale per una gestione dei rifiuti pratica, efficiente e senza troppi spostamenti.

Il sistema ideato sfrutta un processo chimico per scomporre la plastica in scaglie direttamente nei centri di raccolta. Evitare tappe intermedie consente di ridurre di gran lunga tutti i costi logistici e ambientali associati al trasporto. Il procedimento in realtà utilizza tecniche già note, come la pirolisi e la solvolisi, ma semplifica l’implementazione in impianti compatti come i centri di raccolta sparsi su tutti il territorio europeo.

Con questo metodo, si impiega una quantità specifica di calore controllato, in rapporto ad un catalizzatore a base d’umidità che rompe il polietilene tereftalato (PET) nei suoi monomeri di base. In questo modo sono facilmente recuperabili e riutilizzabili per creare nuovi materiali.

Riciclo della plastica, team di esperti scopre un modo innovativo per evitare sprechi e costi

Rispetto ai metodi tradizionali, questa tecnica consente un riciclo più selettivo e sostenibile, non solo limitando l’inquinamento secondario ma anche aumentando il valore del materiale recuperato. È particolarmente efficace per i rifiuti di plastica su larga scala, come gli scarti agricoli o quelli industriali, e può essere integrato in aree rurali o impianti locali. Quindi, senza che sia necessario adoperare infrastrutture particolarmente complesse.

Il progetto fa parte di altre iniziative per promuovere nuove forme di riciclo, che in Europa vede applicazioni come il programma pilota MultiCycle per la gestione di materiali plastici complessi. Sebbene l’innovazione di questa procedura sia promettente, serve ancora la validazione effettiva su larga scala e l’ottimizzazione dei costi. Tuttavia, l’approccio dimostra come la combinazione della chimica ambientale, l’automazione e l’estrema semplicità d’installazione possa segnare un passo avanti significativo nella lotta all’inquinamento ambientale causato dalla plastica.