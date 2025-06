Pechino: il via alla produzione di chip AI “non-binari”

In una mossa definita storica, la Cina ha avviato la produzione su larga scala del primo chip AI “non-binario”, basato su un’architettura combinata con la logica binaria e probabilistica, sviluppata dall’Università di Beihang di Pechino. Questi chip sono progettati per sistemi di controllo d’aviazione, touch screen evoluti e applicazioni su scala industriale; offrono maggiore efficienza energetica e ottima resilienza ai guasti rispetto alle architetture tradizionali.

La nuova tecnologia, nota come Hybrid Stochastic Number computing, consente elaborazioni più flessibili e adattabili. Supera anche i limiti imposti da processi puramente digitali. Grazie a questa innovazione, la Cina punta a ridurre la dipendenza da chip esteri, in particolare statunitensi, rafforzando la propria autonomia nel settore tech. Un’ulteriore risposta che segue le diatribe incessanti tra USA e Cina nella lotta ai chip e alle esportazioni. Secondo TechGig, i nuovi chip cinesi hanno già ottenuto le opportune validazioni nel settore aerospaziale e dell’automazione industriale, senza ricorrere a terze parti e restrizioni statunitensi. Un risultato promettente anche per le applicazioni future.

Chip AI “non binari”, la nuova tecnologia pensata in Cina nell’Università di Beihang a Pechino

Il lancio su vasta scala è supportato da notevoli investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo. L’università e le aziende coinvolte puntano a consolidare la tecnologia per estenderla anche a sistemi avanzati embedded, robotica d’avanguardia e dispositivi IoT. In parallelo, gli analisti su SCMP indicano come questa svolta possa influenzare l’equilibrio geopolitico nel settore dei chip, riducendo il divario con gli standard tipici occidentali.

Nonostante il successo tecnologico, restano alcuni dubbi sulla scalabilità e sui costi di produzione, tutto mentre gli USA osservano da lontano e con estrema attenzione l’evoluzione di questa innovazione. Il chip “non-binario” rappresenta un’importante pietra miliare nel calcolo AI: un nuovo approccio che unisce robustezza, efficienza e indipendenza, aprendo le porte a scenari pensati per le applicazioni più complesse oltre i confini dell’informatica tradizionale.