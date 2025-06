HONOR Magic 7 Pro 5G a prezzo bomba: su Amazon -32% di sconto

Se volete finalmente acquistare un nuovo smartphone che si posizione tra i top di gamma, non potete di certo lasciarvi sfuggire questa folle offerta messa a disposizione da Amazon. Non a caso, infatti, il colosso ha attivato uno sconto del 32% sul prezzo di listino dell’HONOR Magic 7 Pro 5G.

Non passa inosservato il display OLED da 6,8 pollici che rende ogni esperienza visiva del tutto eccellente. La visione di contenuti come film, serie tv e video diventa dunque completamente immersiva e coinvolgente.

HONOR Magic 7 Pro 5G: oggi a prezzo folle

Se da tempo volete acquistare un dispositivo che rientra tra i top di gamma ma il costo piuttosto elevato vi ha sempre fatto cambiare idea, oggi è il vostro giorno fortunato. L’HONOR Magic 7 Pro 5G giunge sul mercato per conquistare un gran numero di utenti grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto anche per un utilizzo più pesante. Presente infatti il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite che è in grado di assicurare prestazioni elevate in ogni circostanza. Non mancano inoltre 12 GB di RAM e 512 GB di storage che consentono di gestire nel migliore dei modi un gran numero di file e documenti.

Tra i tanti punti di forza di questo smartphone c’è anche un eccellente comparto fotografico. Nello specifico, l’HONOR Magic 7 Pro 5G ospita un sensore principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel.

Infine, oltre a implementare una batteria batteria da 5.270 mAh, questo modello a marchio HONOR dispone del supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 80 W. Approfittate subito dello sconto oggi disponibile su Amazon per pagare questo HONOR Magic 7 Pro 5G solamente 878,94 euro anziché 1,299,90 euro.