Ops! Special 300GB contro 1Mobile Speed 5G si arriva fino a 300GB in 5G

Nel mercato delle offerte virtuali, Ops! Mobile presenta OPS Special 300 GB, una proposta interessante che unisce quantità e chiarezza. L’offerta comprende minuti illimitati, 100 SMS e 300 giga in 4G suddivisi tra 150 giga di base e altri 150 giga extra forniti direttamente dal gestore. Il costo è di 9,99€ al mese, bloccato per sempre.

Si tratta di una promo riservata a chi porta il proprio numero da qualsiasi operatore, esclusa Vodafone. L’attivazione richiede il pagamento una tantum di 9,90€, ma la spedizione della SIM è gratuita. Inoltre, il processo può essere completato in modo rapido grazie all’autenticazione con SPID. Soluzioni così vantaggiose e con dettagli così importanti e comodi per la sottoscrizione possono tornare utili a chi non ce la fa più con il proprio gestore di un tempo, il quale magari avrà aumentato i prezzi.

1Mobile punta sulla rete Vodafone e su un prezzo competitivo

In risposta, 1Mobile propone Speed 5G 150 Limited Edition, un’offerta pensata per chi cerca prestazioni 5G a un prezzo molto accessibile. Nel pacchetto sono inclusi minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga in 5G. Il primo mese ha un prezzo promozionale di 5€, che dal secondo mese diventa 6,99€ per sempre.

La SIM è gratuita per chi effettua la portabilità, mentre chi attiva un nuovo numero deve versare 5€. L’offerta può essere attivata da chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza, ed è disponibile solo con SPID.

Due visioni diverse della convenienza

Ops! Mobile punta tutto sulla quantità, arrivando a offrire il doppio dei giga di 1Mobile, ma richiede un costo di attivazione iniziale non trascurabile. Dall’altra parte, 1Mobile attira chi cerca connettività 5G e un prezzo mensile più basso, soprattutto considerando la promozione iniziale.

Le due offerte si rivolgono a target differenti: chi vuole il massimo dei giga trova in Ops! un’opzione generosa, mentre chi privilegia il rapporto qualità/prezzo nel tempo può trovare in 1Mobile una scelta solida.