Google rassicura sulle sorti di Android Open Source Project

Martedì scorso è avvenuto il rilascio ufficiale del codice sorgente di Android 16 all’interno dell’Android Open Source Project (AOSP). A tal proposito, Google ha introdotto un cambiamento importante. Quest’ultimo ha subito attirato l’attenzione e suscitato preoccupazioni tra gli sviluppatori. A differenza di quanto avvenuto in passato, l’azienda ha deciso di non rendere disponibili i device tree e le repository hardware specifiche per i dispositivi Pixel. Si tratta di elementi fondamentali per lo sviluppo di custom ROM. La loro assenza è stata interpretata da molti come un possibile segnale di disimpegno da parte di Google nei confronti dell’open source. A tal proposito, sono emerse speculazioni secondo cui tale gesto potesse rappresentare l’inizio di un progressivo allontanamento dell’azienda dal progetto AOSP.

Google e AOSP: cosa sta succedendo?

Seang Chau, vicepresidente e General Manager della divisione Android, è intervenuto pubblicamente la sera seguente. Nella sua dichiarazione ha smentito fermamente tali ipotesi. Chau ha chiarito che AOSP non sta scomparendo e ha confermato che Google resta impegnata a fornire aggiornamenti per il progetto. Cercando così di rassicurare sviluppatori e utenti sulla continuità del progetto.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, appare evidente che la scelta di non distribuire più il codice specifico per i Pixel non sia stata frutto di una svista, ma parte di una strategia ben definita. Infatti, Google ha spiegato che l’intento è fornire un riferimento Android che non sia più vincolato a un hardware specifico.

Tale svolta strategica impone nuove sfide agli sviluppatori di ROM personalizzate. L’assenza delle repository hardware dei Pixel, comprensive di device tree, driver binari e altri elementi indispensabili per l’adattamento del sistema operativo, rende più complesso il lavoro di porting di Android 16 su dispositivi reali. Il processo, ora, richiederà più tempo e competenze, limitando il numero di progetti indipendenti che potranno nascere o aggiornarsi. Anche l’ambito della ricerca sulla sicurezza informatica potrebbe risentirne, dal momento che tali codici venivano frequentemente utilizzati per analisi tecniche approfondite.