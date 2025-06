Mini PC GMKtec K10 a prezzo folle: Amazon regala un coupon di 150 euro

Il GMKtec K10 è un mini PC in grado di offrire prestazioni eccellenti grazie a una serie di caratteristiche tecniche che gli consentono di portare a termine progetti importanti in qualsiasi momento. Non a caso, parliamo di un dispositivo che giunge sul mercato per conquistare il maggior numero di utenti assicurando non solamente velocità ma anche efficienza.

Grazie alla presenza di ben due porte HDMI 2.0 e una porta USB-C, questo mini PC K10 è in grado di supportare anche multitasking ultra HD molto utile anche per i professionisti più esigenti.

Mini PC GMKtec K10 oggi in offerta

Se da tempo volete acquistare un nuovo dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo, questo modello GMKtec K10 rappresenta uno strumento perfetto anche per utenti che necessitano di prestazioni più ottimizzate.

Non manca, infatti, tra i tanti punti di forza di questo mini PC una porta seriale COM perfetta per applicazioni industriali come, ad esempio, automazione, acquisizione dati e sviluppo di sistemi embedded. Oltra a ciò, questo mini PC dispone di un’incredibile memoria.

In merito a quest’ultima, il costruttore ha deciso di rendere perfetto questo dispositivo implementando una RAM con 64GB e un SSD NVMe da 1TB. Inoltre, al fine di rendere ulteriormente migliore l’esperienza d’uso, sono disponibili anche tre slot che consentono di poter espandere la memoria fino a 12 TB offrendo, di conseguenza, uno spazio del tutto abbondante per poter conservare dati, documenti e progetti senza limiti.

Quale occasione migliore, dunque, se non questa per portare a casa un mini PC con caratteristiche eccezionali? Con il coupon sconto messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon, oggi questo dispositivo GMKtec K10 può essere acquistato risparmiando 150 euro. In questo modo il prezzo iniziale di 879,96 euro scende a soli 729,96.