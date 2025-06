Google Pixel 6a

Google ha rilasciato un aggiornamento per Pixel 6a che modifica il comportamento della ricarica rapida in seguito a numerose segnalazioni di surriscaldamento anomalo. Secondo quanto emerso, la patch limita le prestazioni durante la ricarica per proteggere la batteria e il dispositivo, ma comporta una maggiore lentezza nei tempi di ricarica.

Una patch recente abbassa le prestazioni di ricarica per migliorare la sicurezza e l’affidabilità del dispositivo

Diversi utenti hanno riportato un innalzamento anomalo della temperatura durante la fase di ricarica, soprattutto in condizioni ambientali calde o durante l’uso di app pesanti. I dispositivi interessati hanno mostrato segni di throttling termico — cioè una riduzione automatica delle prestazioni per evitare danni da calore eccessivo — e in alcuni casi arresti temporanei della ricarica.

Per affrontare questo comportamento, Google ha distribuito un aggiornamento del firmware che modifica la curva di erogazione dell’energia durante la ricarica rapida. In pratica, il dispositivo ora limita la potenza ricevuta dal caricatore, riducendo la velocità per tenere la temperatura sotto controllo. Secondo le prime testimonianze, i tempi di ricarica del Pixel 6a risultano aumentati anche del 30%, soprattutto quando si utilizzano caricabatterie da 18W o superiori. Questa scelta, sebbene penalizzante in termini di velocità, mira a evitare rischi di danneggiamento della batteria o della scocca interna del dispositivo.

Inoltre, l’aggiornamento modifica la gestione interna della ricarica adattiva, una funzione che regola la potenza in base alle abitudini dell’utente. Ora, il sistema opera in modo più conservativo, preferendo sessioni di ricarica meno intensive e distribuite nel tempo.

Al momento, Google non ha rilasciato note di rilascio dettagliate che spieghino le modifiche introdotte dalla patch. Tuttavia, alcuni sviluppatori della community hanno analizzato il comportamento del firmware post-aggiornamento, confermando un calo netto nella potenza di ricarica massima accettata dal dispositivo.

Non è chiaro se la riduzione delle prestazioni sia temporanea o destinata a restare. L’assenza di dichiarazioni ufficiali alimenta il malcontento tra gli utenti, molti dei quali hanno acquistato il Pixel 6a proprio per le sue caratteristiche tecniche bilanciate, tra cui la ricarica rapida.