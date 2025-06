Apple iPhone 16 Pro in offerta imperdibile oggi su Amazon

L’offerta che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto di Apple iPhone 16 Pro è davvero imperdibile, rappresenta la migliore occasione per essere sicuri di accedere ad un prodotto di alto livello, spendendo comunque molto meno di quanto avreste mai immaginato.

Disponibile in commercio da meno di un anno, lo smartphone dell’azienda di Cupertino è un must have per molti di noi, tanto da essere diventato uno dei più richiesti in assoluto.

Apple iPhone 16 Pro è in sconto folle su Amazon

Uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, un top di gamma a tutto tondo, che ovviamente parte da un prezzo di vendita altrettanto elevato: 1369 euro di listino. L’occasione per risparmiare viene dettata dalla presenza di una buona promozione disponibile su Amazon, capace di abbassare la spesa del 20%, sino ad arrivare a soli 1099 euro. Premete qui per l’acquisto.

I punti di forza sono numerosi, al netto del solito ottimo display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1206 x 2622 pixel, il Super Retina XDR OLED che può raggiungere 460 ppi ed un refresh rate a 120Hz, la nostra attenzione viene catturata dal più recente SoC dell’azienda di Cupertino. Stiamo ovviamente parlando di Apple A18 Pro, con 6-core ed una frequenza di clock a 3,78GHz, che si affida a 8GB di RAM, mentre la memoria interna è variabile e dipende direttamente dalla variante che l’utente si ritrova a voler acquistare.

Il comparto fotografico è composto esattamente da 3 sensori, utilissimi per riuscire a godere di una eccellente versatilità complessiva: due di essi sono da 48 megapixel, rispettivamente principale e zoom (teleobiettivo), mentre da 12 megapixel è il grandangolare, con un angolo di visuale sufficientemente ampio pari a 120 gradi (per scatti molto più ampi).