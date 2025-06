WhatsApp: il pericolo per il conto corrente dentro un messaggio

Purtroppo, nel diverso tempo, WhatsApp non è più il luogo sicuro che conoscevamo prima, da diversi mesi infatti, numerose truffe online si sono diffuse anche sul noto social di messaggistica colorato di verde, il motivo è molto semplice, i truffatori si sono accorti che utilizzare WhatsApp è un metodo molto più redditizio rispetto agli SMS o all’e-mail, il motivo è presto detto, sul social per messaggiare infatti circolano molti più utenti rispetto a qualsiasi altra piattaforma, di conseguenza ciò aumenta le probabilità di successo in modo importante, cosa che ovviamente ai truffatori fa gola.

L’obiettivo di questi ultimi rimane sempre lo stesso, ottenere i dati sensibili delle loro vittime da utilizzare a proprio vantaggio ad esempio per penetrare nei conti correnti e svuotarli da tutti i risparmi contenuti, ovviamente questo periodo è diffuso in tutto il mondo Italia compresa, non a caso anche di utenti italiani da diverso tempo stanno riscontrando l’arrivo di nuovi messaggi truffaldini che utilizzano WhatsApp e anche le videochiamate disponibili all’interno della piattaforma, diamo insieme un’occhiata per capire come funziona tutto questo processo in modo da difenderci senza nessuna paura.

La truffa che può svuotarvi il conto

La nuova truffa esplosa qui in Italia si mostra all’utente direttamente su WhatsApp con un semplice messaggio che i truffatori inviano spacciandosi per la banca della vittima, all’interno di questo messaggio avvisano lo sfortunato di dover recapitare un messaggio davvero molto importante che però può essere consegnato solo attraverso una chiamata per tutelare la privacy e la sicurezza dell’utente, e dunque che una volta convinta la vittima ad avviare la video chiamata la convinceranno poi ad attivare la condivisione schermo e ad effettuare il login all’interno della propria piattaforma personale Internet banking, ciò permetterà ai truffatori di registrare le credenziali di accesso della vittima per poi utilizzarle per derubarla, se anche voi doveste ricevere questa tipologia di messaggio, bloccate tutto e non rispondete.