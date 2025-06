Torna in Vodafone con Vodafone Silver ora più a basso costo

L’operatore telefonico italiano Vodafone prova a tentare nuovamente i suoi ex clienti. Questa volta lo fa con una delle sue offerte di rete mobile più interessanti. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è ampiamente conosciuta, dato che è già stata proposta in passato dall’operatore. Questa volta, gli utenti per averla dovranno pagare un costo davvero molto basso di soli 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito cosa include.

Torna in Vodafone anche a giugno con l’offerta mobile Vodafone Silver

Anche per il mese di giugno l’operatore telefonico italiano Vodafone tenta i suoi ex clienti a tornare con una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo a Vodafone Silver, offerta piuttosto nota e famosa dell’operatore. Questa volta, l’offerta in questione viene proposta nella sua versione più a basso costo. Per il rinnovo mensile è infatti previsto un costo di soli 6,99 euro.

Gli utenti dovranno dunque sostenere questa spesa, anche se avranno a disposizione molte cose. L’offerta include infatti ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. La particolarità di questa offerta mobile è che include anche diversi minuti per chiamare numerose destinazioni straniere.

Sono ad esempio inclusi fino a 100 minuti per chiamare i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela, oltre che verso i numeri fissi del Brasile. Anche questa volta, l’operatore telefonico Vodafone ha deciso di avvisare una campagna SMS per avvisare I suoi ex clienti. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore in questi giorni.

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6.99 E/mese. Attivazione 2.01 E, SIM 0 E. Attiva in negozio/online entro il 24/06. Dettagli e costi: voda.it/web15”.