Tim: giga illimitati se hai meno di trent’anni con questa promo

Al giorno d’oggi, un dettaglio per poco fondamentale per ognuno di noi è la promozione attiva sul suo numero di cellulare, quest’ultima deve garantire minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati in quantità per un’esperienza d’uso si soddisfacente e soprattutto in grado di venire incontro alle necessità del consumatore, il quale deve poter navigare senza problemi in mobilità per tutta la durata del mese di fatturazione.

Fortunatamente, le possibilità qui in Italia non mancano dal momento che i provider telefonici mettono a disposizione davvero tantissimo offerte all’interno dei loro cataloghi per venire incontro alle necessità di chiunque, un provider che sicuramente rappresenta una certezza all’interno di questo contesto è Tim dal momento che da diversi anni rilascia offerte davvero variegate in grado di soddisfare chiunque, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale ha deciso di lanciare una promo dedicata agli under 30 che offre tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e addirittura un bonus fatto di giga illimitati in un determinato caso.

Se hai TIM a casa puoi accedere ai giga illimitati

L’offerta in questione è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni e consente di usufruire di 200 GB di traffico dati in 5G ultra di Tim con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti al prezzo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include anche cinque euro di traffico, se però avete già l’offerta di linea fissa attiva a casa sempre con TIM allora la promozione in questione si può evolvere ottenendo i giga in 5G ultra completamente illimitati, un dettaglio decisamente interessante dal momento che consente di avere una navigazione Internet dal proprio smartphone senza nessun tipo di limite dal punto di vista del traffico Internet, un dettaglio al giorno d’oggi molto raro e che sicuramente potrebbe fare goal a molti di voi, vista anche la velocità massima garantita dal 5G.