Threads: iniziati i test per integrare i messaggi diretti

Threads, la piattaforma di microblogging lanciata da Meta come alternativa a X (ex Twitter), sta sperimentando una nuova funzionalità destinata a cambiare radicalmente l’esperienza utente: la possibilità di inviare messaggi privati.

Con questa novità in arrivo, Threads sarà ancor più simile ad Instagram, di cui è già in un certo senso una sottocategoria. La piattaforma, infatti, è accessibile tramite la sua società madre. Ciò che invece la rende simile ad X, una volta eseguita la registrazione, è tutto il resto. Secondo quanto riferito dalla stessa azienda, i primi test sui messaggi diretti sono già in corso in alcuni Paesi selezionati come Thailandia, Hong Kong e Argentina. L’obiettivo è rendere Threads una piattaforma autonoma, con funzionalità complete, tra cui appunto i Direct Message (DM), senza dover fare affidamento ad Instagram come canale di comunicazione parallelo.

Arrivano anche su Threads i messaggi privati cui siamo abituati sugli altri social

L’associazione di Threads ad Instagram ha sicuramente aiutato in una fase iniziale, per rendere da subito nota la piattaforma. Adesso l’azienda vuole che per quanto connesse siano comunque indipendenti. Fino ad ora, Threads ha permesso solo interazioni pubbliche, costringendo gli utenti a uscire dall’app per inviare messaggi privati. L’introduzione di una casella dedicata all’interno dell’app cambia lo scenario: si va verso un social più maturo, dove la comunicazione tra utenti non si limita ai commenti visibili. La nuova funzione dovrebbe essere accessibile tramite un’icona specifica nella barra di navigazione e potrebbe includere funzioni come la crittografia e la sincronizzazione multi-dispositivo.

Meta non ha ancora rilasciato una data ufficiale per il roll out globale, ma il test indica chiaramente la volontà di espandere le funzionalità di Threads per competere ad armi pari con X, Telegram e altri servizi simili. In futuro, la messaggistica potrebbe diventare un punto chiave nella strategia della piattaforma, offrendo agli utenti una soluzione completa per condividere e dialogare tra loro sia in pubblico che in privato.