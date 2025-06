Switch 2: emersi problemi con il Wi-Fi?

Il lancio della nuova Switch 2 ha creato nuovo entusiasmo nel settore gaming. La console di Nintendo aveva promesso un’esperienza entusiasmante, ma sembra che le cose non stiano andando come promesso. Gli utenti, infatti, stanno affrontando diverse criticità. Inizialmente, ci sono state segnalazioni relative alla batteria. Le quali, fortunatamente, sembrano avere soluzioni piuttosto semplici. Ora, invece, l’attenzione si è spostata su una problematica ben più complessa. Quest’ultima riguarda la connettività Wi-Fi.

Nuovi intoppi con la Nintendo Switch 2

Fin dai primi giorni successivi al lancio, numerosi utenti hanno cominciato a condividere le proprie esperienze su Reddit e altri social. Qui hanno lamentato difficoltà nella connessione Wi-Fi. In particolare, molti hanno evidenziato come la Switch 2 presenta un livello di ricezione del segnale inferiore rispetto alla precedente generazione. La differenza è tale da far pensare a un peggioramento nella gestione della connessione.

I disagi principali sembrano verificarsi con le reti a 5 GHz e nei sistemi di rete mesh. In particolare durante il passaggio da un nodo all’altro. Switch 2, infatti, tenderebbe a rimanere connessa al primo punto d’accesso individuato. Ciò anche quando ci si allontana sensibilmente, con conseguente perdita di qualità nel segnale e rallentamenti evidenti.

Al momento, non esiste una soluzione ufficiale a tali problemi. Alcuni utenti stanno cercando di aggirare la situazione. C’è chi consiglia di assegnare nomi diversi alle reti a 2.4 GHz e 5 GHz per obbligare la console a connettersi a una delle due in modo specifico. Mentre altri riportano lievi miglioramenti modificando il canale della rete a 5 GHz. Eppure, nessuna di tali opzioni rappresenta una soluzione definitiva ed efficace. Nintendo, per ora, non ha fornito alcuna comunicazione ufficiale in merito. Lasciando gli utenti nell’incertezza.

L’ipotesi di un problema hardware preoccupa particolarmente. Ciò soprattutto considerando il volume di vendite già registrato dalla console Nintendo in così poco tempo. Un eventuale richiamo avrebbe conseguenze complesse sia a livello logistico sia economico.