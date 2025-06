Switch 2: ecco come risolvere i problemi alla batteria

A pochi giorni dal lancio ufficiale della Switch 2, l’entusiasmo ha invaso il web. Nel complesso, le reazioni iniziali sono state positive, soprattutto grazie alla gestione efficace della retrocompatibilità. Opzione che permette agli utenti di continuare a giocare i titoli delle precedenti generazioni senza difficoltà. Eppure, non sono mancate alcune critiche, in particolare in merito all’autonomia della batteria della console. Numerose segnalazioni da parte degli utenti hanno spinto l’azienda a intervenire pubblicando un aggiornamento sulla pagina di supporto ufficiale. Qui viene affrontata proprio la questione dell’autonomia. Stando a quanto comunicato, il problema non risiederebbe necessariamente nella batteria in sé, ma nella lettura errata del livello di carica residua.

Nintendo interviene riguardo i problemi alla batteria della sua Switch 2

Per risolvere tale intoppo, l’azienda suggerisce una semplice operazione di ricalibrazione. Quest’ultima è utile a ripristinare un’indicazione più accurata dell’autonomia. Per procedere, è indispensabile avere con sé l’alimentatore compatibile (preferibilmente quello fornito con Switch 2, dato che quello del primo modello non garantisce alimentazione ottimale). Ed anche una connessione a internet attiva.

Bisogna assicurarsi che il sistema sia aggiornato all’ultima versione disponibile. Poi è possibile iniziare la procedura spegnendo la console. Dopo, bisogna tenere premuti contemporaneamente i tasti per alzare e abbassare il volume. Premendo poi una volta il pulsante di accensione per avviare il dispositivo. Continuando a tenere premuti i tasti volume, si accederà alla Recovery Mode. Il cui solo ingresso basta a ripristinare l’indicatore di carica.

Una volta fatto ciò, sarà necessario spegnere nuovamente la console. Ciò tenendo premuto il pulsante di accensione. Ciò finché non si arresta completamente. Dopo il riavvio, si potrà monitorare la situazione per verificare se il problema sia stato risolto. Nintendo precisa che, nel caso in cui l’inconveniente dovesse persistere, è possibile contattare il servizio di riparazione ufficiale. Numerosi feedback apparsi online confermano l’efficacia della ricalibrazione. Molti utenti hanno notato un miglioramento nella precisione dell’indicatore di autonomia.