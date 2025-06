Samsung svela un microdisplay da 20.000 nits per il suo visore XR

Grande novità in vista del lancio del primo visore XR previsto entro la fine del 2025. Samsung Display infatti ha alzato il sipario sulle sue ultime innovazioni tecnologiche all’Augmented World Expo (AWE) USA 2025. La più grande fiera mondiale dedicata alla realtà aumentata e virtuale. Tra le novità più impressionanti spicca un microdisplay OLEDoS (OLED on Silicon) RGB da 1,3 pollici. Questo è in grado di raggiungere una luminosità di picco pari a 20.000 nits. Un valore che rappresenta un progresso straordinario rispetto ai 10.000 nits del modello presentato a inizio anno. E ai 5.000 nits raggiunti nel 2023.

Samsung amplia l’orizzonte dei display con soluzioni flessibili e microLED

L’aumento di luminosità è stato possibile grazie all’adozione della tecnologia Micro Lens Array (MLA). Questa amplifica sia la luce emessa che gli angoli di visione. L’innovazione in questione dovrebbe essere implementata proprio nel prossimo visore XR di Samsung. Garantendo così immagini più brillanti e dettagliate anche in ambienti molto luminosi. Accanto a questo display, Samsung ha presentato un pannello da 1,4 pollici con una risoluzione estrema di 5.000 ppi e ha mostrato anche soluzioni White OLEDoS sviluppate in collaborazione con eMagin, azienda statunitense recentemente acquisita, che ha già avviato la produzione di massa.

Non solo tecnologia per visori XR: Samsung Display ha dedicato una sezione alla linea gaming, esponendo i monitor QD-OLED da 27 e 49 pollici e lo Steam Deck OLED, dispositivo equipaggiato con pannello Samsung. Tra i prototipi futuristici più interessanti spiccano il “Rollable Flex OLED”, un display da 12,4 pollici capace di piegarsi e arrotolarsi contemporaneamente, e il “Flex S”, un pannello multi-pieghevole progettato per dispositivi ibridi tra smartphone e tablet. Infine, Samsung ha mostrato un innovativo display estensibile basato su tecnologia Micro-LED, pensato per applicazioni pubblicitarie e di visualizzazione dinamica.

Con questa partecipazione all’AWE 2025, Samsung Display conferma il suo ruolo centrale nel settore dei display, spingendo i confini dell’innovazione tecnologica in ogni segmento, dalla realtà estesa ai prodotti tradizionali. Le soluzioni presentate promettono di definire nuovi standard di luminosità, risoluzione e flessibilità, anticipando l’esperienza visiva del futuro.