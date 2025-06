Xbox portatile cancellata? Ecco cosa dicono alcuni insider

Si stanno susseguendo alcune indiscrezioni riguardo una presunta decisione presa da Microsoft per il settore gaming. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Tom Warren di The Verge, l’azienda avrebbe deciso di abbandonare lo sviluppo di una propria console portatile Xbox. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. Ma alcune fonti interne avrebbero confermato che il progetto sarebbe stato definitivamente cancellato. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che lo sviluppo di tale console fosse stato semplicemente “messo in pausa”. Eppure, secondo Warren la verità sarebbe più netta: il progetto è stato archiviato. La scelta, però, non rappresenta un passo indietro nella produzione di hardware Xbox in senso assoluto. Al contrario, Microsoft sarebbe al lavoro su nuove console, anche se con una visione differente rispetto al passato per i dispositivi portatili.

Microsoft cancella la Xbox portatile?

Un segnale evidente di tale cambiamento è già emerso. Ciò durante l’Xbox Games Showcase 2025, quando è stato presentato l’ASUS ROG Ally con marchio Xbox. Un chiaro indizio della nuova direzione intrapresa: invece di sviluppare un proprio handheld, Microsoft punterebbe a collaborazioni con produttori esterni specializzati nell’hardware. Lasciando a sé stessa il compito di evolvere la piattaforma software. L’obiettivo di fondo sarebbe quello di unificare l’esperienza Xbox e quella PC. Sfruttando le potenzialità di Windows e garantendo, al tempo stesso, la massima compatibilità con l’intero catalogo di giochi Xbox.

Si tratta, secondo Warren, di un’impresa di notevole complessità, al centro della quale ci sarebbe il lavoro di Sarah Bond. A lei è stato affidato lo sviluppo di una divisione interamente dedicata alla compatibilità software. Il cui compito potrebbe includere l’implementazione di sistemi di emulazione per permettere ai giochi di ogni generazione Xbox di funzionare anche su PC. Ovviamente, ogni conferma definitiva può arrivare solo da Microsoft. Non resta dunque che attendere conferme ufficiali da parte dell’azienda.