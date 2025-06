PS Plus Extra e Premium, ecco i giochi di giugno

Si ritorna con il consueto appuntamento mensile per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Il colosso giapponese Sony ha infatti da poco rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili al download per tutti gli abbonati a questi servizi per il mese di giugno 2025. Si tratta questa volta di 9 videogiochi complessivi che saranno disponibili al download a partire dalla giornata del prossimo 17 giugno 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, svelati i giochi in arrivo a giugno

In queste ultime ore il colosso del gaming Sony ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili per tutti gli abbonati ai servizi in abbonamento dell’azienda per questo mese. Come già accennato in apertura, questa volta gli utenti saranno deliziati con un totale di 9 videogiochi. Tra questi, solo uno è riservato esclusivamente agli abbonati servizio di PlayStation Plus Premium. Si tratta del videogioco denominato Deus Ex: The Conspiracy, il quale è disponibile sia per la precedente console PS4 sia per l’attuale console di PS5. Tutti gli altri saranno invece disponibili al download anche dagli utenti abbonati al servizio di PlayStation Plus Extra.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium – videogiochi inclusi per il mese di giugno 2025

FBC: Firebreak | disponibile su PS5

Battlefield 2042 | disponibile sia su PS4 sia su PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | disponibile su PS5

theHunter: Call of the Wild | disponibile su PS4

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | disponibile sia su PS4 sia su PS5

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | disponibile sia su PS4 sia su PS5

Train Sim World 5 | disponibile sia su PS4 sia su PS5

Endless Dungeon | disponibile sia su PS4 sia su PS5

Deus Ex: The Conspiracy | disponibile sia su PS4 sia su PS5 solo per gli abbonati a PlayStation Premium

Ricordiamo che questi videogiochi saranno disponibili al download a partire dalla giornata del 17 giugno 2025.