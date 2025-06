Gaming News Scienza e Tecnologia PlayStation Plus: Sony prepara un nuovo aumento Sony punta sulla crescita di Extra e Premium per giustificare una possibile revisione dei prezzi della PlayStation

1 Nonostante gli ultimi aumenti già applicati a livello mondiale, Sony sta considerando una nuova modifica ai prezzi di PlayStation Plus. Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, infatti ha parlato apertamente di una futura "aggiunta di valore" e di una "revisione della strategia dei prezzi", termini che suggeriscono chiaramente un altro ritocco verso l'alto per gli abbonamenti. A far riflettere, però, è che questa notizia arriva in un momento in cui sempre più utenti stanno passando dai piani base alle versioni più costose del servizio. PlayStation Plus: l'offerta si espande, ma il costo potrebbe crescere ancora Nel bilancio presentato agli investitori,

Per Sony, l’espansione dell’offerta è il principale motivo alla base degli aumenti. La società sottolinea come l’aggiunta costante di contenuti, la varietà di giochi disponibili, la personalizzazione dell’esperienza utente e un sistema di scoperta più efficiente abbiano reso PlayStation Plus un prodotto di grande valore. Non si tratta solo di quantità, ma di una strategia volta a potenziare la qualità complessiva del servizio per attrarre nuovi iscritti e fidelizzare quelli già presenti.

Secondo Nishino, il successo del modello Extra e Premium dimostra che l’utenza è disposta a investire in un’esperienza d’uso superiore. La direzione intrapresa però lascia spazio ad alcuni dubbi. Ovvero fino a che punto i consumatori saranno pronti ad accettare aumenti continui? In un mercato in evoluzione, con concorrenti sempre più agguerriti, Sony dovrà trovare un equilibrio tra profitto e accessibilità. Per ora, l’aumento degli abbonamenti di fascia alta rappresenta una vittoria, ma la sostenibilità di questa crescita dipenderà dalla percezione futura del valore offerto.