Per Sony la PS6 è la priorità assoluta

Di recente, Sony ha presentato una panoramica sulle strategie future dell’azienda nel settore gaming. Le rivelazioni sono state presentate durante un recente incontro con gli azionisti. Qui Hideaki Nishino, CEO di PlayStation, ha illustrato la visione riguardo le prossime console. Al centro dell’attenzione c’è ovviamente la nuova generazione di hardware, con PS6 che rappresenta per l’azienda una priorità assoluta. Nishino ha sottolineato come Sony sta lavorando a modalità di gioco innovative e migliorate. Oltre all’hardware, Nishino ha approfondito il tema del cloud gaming. Una tecnologia che, secondo lui, sta crescendo in modo interessante e rappresenta un’alternativa valida per molti giocatori.

Sony: le future strategie dell’azienda per le prossime console

PlayStation, infatti, ha già integrato soluzioni di cloud gaming nel proprio ecosistema da diverse generazioni. Eppure, Nishino ha spiegato che tale modalità di fruizione rimarrà comunque secondaria rispetto all’esperienza tradizionale offerta dalle console fisiche. Una delle principali sfide evidenziate riguarda la stabilità della rete. Un aspetto fondamentale per garantire una buona esperienza di gioco in streaming. Nonostante i progressi tecnici fatti da PlayStation nel settore dello streaming cloud, la connessione end-to-end non è completamente sotto il controllo dell’azienda. Ciò può influire negativamente sulla qualità dell’esperienza.

Inoltre, Nishino ha evidenziato come i costi legati al cloud gaming, calcolati in base al tempo di gioco, risultino ancora più elevati rispetto al modello tradizionale delle console. Rappresentando un ulteriore ostacolo alla sua diffusione su larga scala. Anche se Nishino ha precisato che il cloud gaming sta diventando un’opzione complementare, è evidente che i giocatori continuano a preferire il gioco locale, che non dipende dalle condizioni della rete. Inoltre, quest’ultimo offre un’esperienza più stabile e immediata.

Un altro punto importante toccato dal CEO riguarda la trasformazione del business PlayStation, che oggi è diventato una piattaforma capace di attrarre un vasto pubblico attivo sia su PS4 che su PS5. Tale base di utenti altamente coinvolti rappresenta un elemento di forza per Sony e fa prevedere che anche la nuova generazione, PS6, susciterà grande interesse e attesa tra i giocatori. Infine, Nishino ha sottolineato l’impegno costante di PlayStation nel futuro della piattaforma. Anche se non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla nuova console, il CEO ha ribadito la volontà di esplorare costantemente nuove modalità di interazione tra giocatori, contenuti e servizi.