Descript: la piattaforma AI dedicata ai video

Avete mai sentito parlare di Descript? Se vi dedicate spesso alla creazione di video non potete non conoscere questa piattaforma. Inizialmente progettata per la realizzazione di podcast, nel corso degli anni la piattaforma è stata ottimizzata per mettere a disposizione diverse funzioni dedicate all’editing video.

Tutto viene ottimizzato e semplificato grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale. Non a caso, infatti, creare nuovi progetti diventa un processo semplice e rapido e non più solamente destinato a professionisti di video ed editing. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a questa piattaforma denominata Descript.

Descript: i dettagli di questa piattaforma basati sull’AI

L‘intelligenza artificiale continua ad aiutare gli utenti in diversi compiti e progetti. Chiunque, infatti, al giorno d’oggi può ricorrere alle piattaforme e chatbot basati sull’AI per creare progetti di qualsiasi genere in poco tempo. Volete rendere i vostri progetti di video editing perfetti senza sforzo e anche senza avere conoscenze approfondite? Oggi con Descript tutto diventa più semplice e rendere perfetti i video diventa un gioco da ragazzi.

Nello specifico, per poter realizzare un progetto video è necessario che l’utente trascini il video dal computer o incolli l’URL nel campo dedicato. Una volta portato a termine il caricamento del video che si desidera utilizzare, l’intelligenza artificiale si occuperà di trascrivere il video automaticamente. Grazie a Descript, dunque, si può accedere a diverse funzionalità come modificare ed eliminare parole, ma non solo. Non manca la possibilità di dare un tocco di personalizzazione ai progetti. Funzioni come Green Screen consentono all’utente di lasciare sfogo all’immaginazione scegliendo lo sfondo che più si preferisce.

Una volta montato un video, o un podcast, è possibile scegliere la piattaforma di esportazione tramite la funzione Publish. Non dimentichiamo che oltre ai piani in abbonamento, Descript dispone anche di una versione completamente gratuita che può essere utilizzata usufruendo un’ora di trascrizione al mese,

possibilità di esportare a 720p, ma non solo.