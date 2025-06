Gboard si rinnova: nuova esperienza per Emoji, GIF e Sticker

Google ha introdotto importanti aggiornamenti alla sua tastiera Gboard, coinvolgendo in particolare il selettore di Emoji, GIF e Sticker. Dopo un periodo di prova iniziato il mese scorso, il nuovo design è ora disponibile sulla versione stabile dell’app. La modifica più evidente riguarda la barra di navigazione inferiore. Il pulsante “ABC”, prima semplice, è ora racchiuso in una pillola, mentre le categorie sono ospitate in rettangoli arrotondati, più ampi e facili da individuare.

Questo nuovo layout probabilmente non entra interamente nella schermata senza scorrere, ma consente comunque di accedere rapidamente a tutte le voci. Un altro cambiamento riguarda il pulsante di cancellazione: sostituito da un tasto flottante che appare solo durante la digitazione, permettendo così di ridurre il disordine visivo. Rimane invariato il contenuto di ciascun selettore, anche se le emoji non sono più mostrate in maiuscolo e la barra superiore è stata semplificata eliminando l’intestazione tra “indietro” e “cerca”. Questo favorisce una visualizzazione più ampia e più espressiva delle categorie.

L’aggiornamento di Gboard è esteso anche ai tablet

Oltre a modifiche estetiche e di navigazione, Google ha deciso di eliminare la pagina “Tutti”. Questa combinava emoji recenti, creazioni di Emoji Kitchen e GIF in un’unica sezione. Questa decisione segue la tendenza a rendere ogni categoria più chiara e focalizzata.

L’aggiornamento, identificato come versione 15.3, viene distribuito tramite un aggiornamento lato server, consentendo a Google di gestire il rilascio senza richiedere un download manuale dagli utenti.

Inoltre, il redesign non è riservato solo agli smartphone, ma interessa anche i tablet Android, offrendo così una continuità d’esperienza su schermi più ampi. Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto di Google, che sta rinnovando diverse sue applicazioni con il nuovo stile Material 3 Expressive, previsto con Android 16.

Gboard conferma così il suo ruolo di tastiera versatile e aggiornata, sempre pronta a supportare una comunicazione più ricca e dinamica.