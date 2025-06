ChatGPT Free e Plus: differenze tra la versione gratis e a pagamento

Le funzioni messe a disposizione da ChatGPT sono davvero tante e tutte progettate per consentire agli utenti di portare a termine compiti semplici e complessi in pochi secondi. Siete tra i tantissimi utenti che giornalmente fanno affidamento a questa piattaforma basata sull’AI per generare testi, creare immagini, semplificare testi e molto altro?

E’ bene sapere che nonostante le funzionalità messe a disposizione da ChatGPT siano davvero tante, esistono sia una versione gratuita che una a pagamento denominata ChatGPT Plus. Oggi dedichiamo questo articolo proprio a questa versione. Scopriamo dunque di seguito le principali differente tra la versione gratuita e quella a pagamento.

ChatGPT: le funzioni della versione Plus

Chi non ha sentito parlare almeno una volta di ChatGPT? Uno strumento che con il passare del tempo è diventato sempre più popolare grazie alle diverse funzionalità che mette a disposizione, ma anche grazie ai risultati efficienti che è in grado di offrire.

Se da un lato, la versione gratuita di ChatGPT è in grado di offrire diverse funzionalità, dall’altro la versione Plus, a pagamento, offre ulteriori funzioni del tutto interessanti. Nello specifico, la versione gratuita offre l’accesso a GPT-4o Mini senza alcun limite e a GPT-4o con un limite nelle interazioni. Alcuni limiti sono presenti anche per la ricerca web con SearchGPT in merito agli upload dei documenti o foto da analizzare o modificare.

Per quanto riguarda invece la versione Plus, è possibile ottenere ulteriori prestazioni partendo dalla versione base. Con questa versione, infatti, è considerevole l’aumento delle interazioni disponibili per poter procedere con la generazione di immagini, ma anche per effettuare upload di documenti e analisi dei dati. Con la versione Plus è possibile anche utilizzare la modalità vocale ottimizzata, di creare GPT custom personalizzati e impostare promemoria grazie all’opzione Task. Giunti a questo punto non vi resta altro che scegliere quale delle due versioni volete utilizzare!