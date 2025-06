PS Store, sconti folli su questi giochi retrò

Il colosso del gaming Sony continua a stupire con una nuova super promozione. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha reso disponibile su PlayStation Store una nuova super promozione. Quest’ultima si chiama “Rimasterizzazioni e retrò!” e, come suggerisce anche il nome, permetterà agli utenti di acquistare a dei super prezzi numerosi videogiochi in edizione remastered e anche alcuni videogiochi retrò che hanno fatto la storia. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store, arriva la nuova promozione folle Rimasterizzazioni e retrò!

In questi ultimi giorni il colosso del gaming Sony ha reso disponibile su PlayStation Store una nuova super promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata “Rimasterizzazioni e retrò!”. Quest’ultima è stata pensata per tutti gli utenti che stanno soffrendo di nostalgia dei videogiochi del passato.

Con la promo, infatti, gli utenti potranno acquistare a dei prezzi decisamente interessanti numerosi videogiochi retrò e anche diversi titoli in edizione remastered. Si tratta di offerte sensazionali, che arrivano in alcuni casi fino all’85% di sconto. Tra i titoli con questo sconto, troviamo ad esempio il videogioco denominato Saints Row: The Third Remastered. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo pari a 29,99 euro. Tuttavia, con lo sconto proposto da Sony, gli utenti lo potranno acquistare ad un costo di appena 4,49 euro.

Sempre con uno sconto dell’85% troviamo poi il videogioco Metro 2033 Redux. Quest’ultimo è infatti disponibile all’acquisto ad un prezzo di soli 2,99 euro, quando inizialmente il suo prezzo di listino è pari a 19,99 euro. Su PlayStation Store ci sono poi altrettanti videogiochi con altrettanti sconti di rilievo. Ci sono ad esempio numerosi titoli in sconto appartenenti alla saga di Assassin’s Creed e tutti sono proposti a degli ottimi prezzi.

Ricordiamo però agli interessati che questa nuova promozione rimarrà a disposizione degli utenti soltanto fino alla giornata del prossimo 26 giugno 2025.