Meta Edits: AI per avere video incredibili in un click

Meta lancia Edits, una nuova funzionalità AI che promette di cambiare il modo in cui si crea un video. L’app è accessibile tramite Meta AI, il sito Meta.AI e l’app Edits. Bastano dieci secondi di filmato per ottenere effetti visivi sorprendenti, anche senza alcuna esperienza tecnica. Gli utenti possono scegliere tra oltre 50 prompt preimpostati ed ogni preset agisce su outfit, ambientazioni, luci e stile visivo, rendendo ogni clip un’opera unica. I risultati sono visibili in tempo reale, con un’interfaccia simile a quella dei filtri Instagram. Si può passare da un cielo grigio a un’atmosfera eterea in pochi istanti. Un banale video può diventare una graphic novel dallo stile vintage oppure assumere l’aspetto di un anime giapponese. Altri prompt trasportano il soggetto in paesaggi desertici o scenari spaziali. Alcuni trasformano l’abbigliamento in completi eleganti, armature da videogioco o outfit da red carpet.

L’AI che crea sogni: cosa si può fare con Meta Edits

La tecnologia alla base nasce nel 2022 con Make-A-Scene. Dopo anni di ricerca, Meta ha integrato modelli di diffusione avanzati come i Llama Image foundation models, capaci di generare immagini e video da semplici testi. Nel 2024 è arrivato Movie Gen, il sistema che ha reso possibile l’unione di immagini, audio, video e animazioni 3D in un unico strumento. Il video editing generativo oggi non richiede più un computer potente o software complessi. Basta uno smartphone. Il risultato? Esperienze visive curate e talvolta imprevedibili. Alcuni effetti possono sembrare troppo artificiali, con bagliori e colori distanti dai rendering ufficiali. È un limite o un tratto distintivo? Le opinioni si dividono.

Una volta completato l’editing, i video possono essere condivisi all’istante su Facebook, Instagram o nel feed Discover di Meta.AI. Per ora, però, l’esperienza si basa solo su preset. I comandi testuali personalizzati non sono ancora attivi, ma Meta promette di introdurli entro fine 2025. Sarà possibile dialogare con l’AI e chiedere una visione precisa, senza limiti predefiniti? L’uso di Meta Edits è gratuito per un periodo limitato. E in Italia? Per ora il nostro Paese resta fuori.