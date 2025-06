ho. Mobile: la nuova promo da 9,99€ è imbattibile anche per Iliad

ho. Mobile, gestore virtuale su rete Vodafone, presenta una nuova offerta che segna una svolta importante: l’inclusione del 5G, per navigare più velocemente senza costi extra. La proposta punta su un bundle ampio, un prezzo fisso per sempre e una modalità di attivazione flessibile, pensata per chi vuole risparmiare tempo e attivare tutto in pochi minuti.

Cosa prevede la nuova offerta ho. Mobile

Il pacchetto che ho. Mobile garantisce agli utenti include al suo interno quello che serve per avere davvero tutto mensilmente e senza rimpiangere nulla. Ecco infatti tutto il meglio che il provider ha da offrire al suo pubblico:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati;

200 giga con accesso al 5G incluso ;

9,99€ al mese per sempre ;

Attivazione da 2,99€ una tantum, in base all’operatore di provenienza.

Si tratta della prima vera apertura di ho. Mobile al 5G, disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti che sottoscrivono l’offerta.

eSIM disponibile per attivazione istantanea

Tra i vantaggi, va segnalata la possibilità di scegliere la eSIM al costo di 1,99€, evitando così l’attesa per la SIM fisica. Questa opzione consente un’attivazione più rapida, perfetta per chi ha bisogno di essere operativo subito. In alternativa, la SIM tradizionale può essere spedita a casa o ritirata in edicola.

Attivazione semplice anche con SPID

Per chi sceglie la SIM fisica, l’attivazione può essere completata anche con SPID, velocizzando le operazioni e garantendo un’identificazione sicura.

Assistenza diretta su WhatsApp

A supporto degli utenti, ho. Mobile ha appena introdotto un nuovo servizio di assistenza tramite WhatsApp, per gestire domande e richieste in modo pratico, diretto e veloce.

Con un prezzo fisso, 200 giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, la nuova offerta ho. Mobile rappresenta una delle opzioni più complete tra quelle proposte dagli operatori virtuali, con il vantaggio aggiuntivo di un’attivazione smart e un servizio clienti sempre raggiungibile.