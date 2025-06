Leapmotor conquista l’Europa dell’elettrico

L’Europa accoglie un nuovo protagonista nel mondo della mobilità elettrica. Leapmotor, giovane e ambizioso marchio cinese specializzato in veicoli elettrici. L’ azienda infatti ha ormai consolidato la sua presenza nel continente raggiungendo la quota di 600 punti vendita. Questo traguardo non rappresenta solo un’espansione commerciale. Ma rappresenta l’inizio di una trasformazione culturale nel settore della mobilità sostenibile. L’obiettivo? Offrire soluzioni tecnologiche avanzate e un’esperienza d’acquisto e post-vendita sempre più vicina al cliente.

Leapmotor: sette nuovi paesi e una rete che si allarga rapidamente

La strategia europea del brand ha preso il via nella seconda metà del 2024 e ha trovato fin da subito terreno fertile. Il piano prevede di superare i 700 punti vendita entro la fine del 2025, con una copertura soprattutto nei paesi del G10 e nei mercati emergenti. Il segreto del successo sta nell’unione tra innovazione tecnologica e qualità del servizio. Leapmotor non vuole solo vendere auto elettriche, ma costruire un vero ecosistema a misura d’utente. Danilo Annese, responsabile delle operazioni commerciali europee, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di creare un’esperienza cliente completa e accessibile ovunque in Europa.

Non si tratta di semplici numeri, ma di presenza concreta sul territorio. Nelle ultime settimane, Leapmotor ha avviato le sue attività in sette nuovi mercati. In Irlanda, ha siglato un accordo con Gowan Auto, già importatore di marchi come Stellantis e Honda, che ospiterà il brand nel suo centro di distribuzione di Citywest, a Dublino. I modelli T03 e C10 saranno disponibili sul mercato a partire da settembre 2025. In Europa centrale, invece, sarà il colosso Emil Frey Group a curare la distribuzione in Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Croazia. In Bulgaria, l’ingresso è stato affidato a SFA Automotive LTD, che supporterà le vendite e il servizio post-vendita con una rete in espansione.

Ma l’espansione non è solo geografica. Leapmotor sta investendo anche sulla qualità della rete assistenziale. Il suo scopo è quello di portare ogni cliente a meno di 25 minuti da un centro vendita o assistenza. In quanto, offrire assistenza rapida, ricambi immediatamente disponibili e un servizio professionale rafforza la fiducia nel marchio e spinge l’adozione dell’elettrico anche nei mercati meno maturi.